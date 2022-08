Tenisté Bouzková a Lehečka si v žebříčku vyrovnali osobní maximum

Londýn - Tenistka Marie Bouzková se po triumfu na turnaji v Praze posunula ve světovém žebříčku o 20 míst a 46. příčkou si vyrovnala osobní maximum. Stejně jako mezi muži Jiří Lehečka, který si polepšil na 65. pozici.

Čtyřiadvacetiletá Bouzková v neděli ve Stromovce po finálové výhře 6:0 a 6:3 nad Anastasiou Potapovovou z Ruska získala první titul na okruhu WTA. Díky němu se posunula na 46. příčku, která jí patřila už v srpnu 2020 a krátce i loni.

Poprvé se do nejlepší stovky dostala sedmnáctiletá Linda Nosková. Poté co v Praze poprvé na okruhu WTA postoupila do semifinále, si v žebříčku polepšila o 18 míst a patří jí 94. pozice.

Dvacetiletý Lehečka minulý týden došel v Kitzbühelu do čtvrtfinále, ve kterém prohrál 6:4, 5:7 a 5:7 s pozdějším šampionem Robertem Bautistou ze Španělska. V žebříčku si polepšil o tři místa a vyrovnal své maximum z poloviny července.

V čele žebříčků výrazné změny nenastaly. Mezi muži se na čtvrté místo posunul Španěl Carlos Alcaraz, první je stále Daniil Medveděv z Ruska. Ženám vládne Iga Šwiateková z Polska.

Žebříčky WTA k 1. srpnu

(v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Šwiateková (Pol.) 8396 b., 2. (2.) Kontaveitová (Est.) 4476, 3. (3.) Sakkariová (Řec.) 4190, 4. (4.) Badosaová (Šp.) 4030, 5. (5.) Džábirová (Tun.) 4010, 6. (6.) Sabalenková (Běl.) 3267, 7. (7.) Pegulaová (USA) 3087, 8. (8.) Muguruzaová (Šp.) 2886, 9. (9.) Collinsová (USA) 2743, 10. (10.) Raducanuová (Brit.) 2717, ...15. (15.) Karolína Plíšková 2477, 18. (18.) Krejčíková 2163, 24. (25.) Kvitová 1786, 46. (66.) Bouzková 1153, 50. (48.) Vondroušová 1113, 73. (73.) Martincová 825, 80. (86.) Siniaková 752, 94. (112.) Nosková (všechny ČR) 684.

Čtyřhra: 1. (1.) Mertensová (Belg.) 5660, 2. (2.) Čang Šuaj (Čína) 5650, 3. (3.) Siniaková 5615, 4. (4.) Dabrowská (Kan.) 5220, 5. (5.) Kuděrmětovová (Rus.) 5150, 6. (6.) Gauffová (USA) 5055, 7. (7.) Krejčíková 4366, 8. (8.) Stosurová (Austr.) 4071, 9. (9.) Šibaharaová (Jap.) 3890, 10. (10.) Krawczyková (USA) 3670, ...22. (21.) Hradecká 2785, 43. (43.) Bouzková 1800, 76. (75.) Peschkeová (všechny ČR) 1113.