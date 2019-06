Tenistce Kvitové hrozí, že přijde o Wimbledon

Praha - Tenistce Petře Kvitové hrozí, že kvůli natrženému svalu v předloktí levé ruky nestihne sezonu na trávě. Může tak poprvé přijít o Wimbledon, který dvakrát vyhrála. Boje v All England Clubu začnou za necelý měsíc.

Možné jsou zatím obě varianty. "Šance, že to hrát budu a nebudu, je. Není to tak, že bych to stihla. Časově zatím vůbec nevím, jak to bude. Budu dělat vše pro to, abych tam byla," řekla Kvitová při otevření akutní dětské lůžkové rehabilitace v pražské motolské nemocnici.

Kvitová se zranila minulé pondělí před Roland Garros a z antukového grandslamu se odhlásila. Vyšetření po návratu do Prahy u profesora Pavla Koláře i Radka Kebrleho potvrdilo natržené předloktí. "Bohužel a není úplně malé," uvedla.

Zranění má nejspíše z přetížení a navíc je nezvyklé. "Je unikátní, které skoro nikdo neviděl," řekla Kvitová a profesor Kolář její slova potvrdil. "Většinou je natržení k vidění na dolních končetinách nebo v oblasti ramene. Proto také není tolik zkušeností s hojivostí téhle oblasti. Při standardní léčbě by klidový režim při tom rozsahu zranění byl tak skoro pět šest týdnů. Uvidíme, jak se to bude hojit," řekl Kolář.

První rozhodnutí o možném návratu Kvitové k tenisu padne asi za deset dnů. Pak se totiž případně musí odhlásit z Birminghamu, kde loni kralovala. "Uvidíme, jak se stav bude vyvíjet. Při normální činnosti to může být dobré, ale při tenisu je zatížení velké a je potřeba to doléčit, aby se to neopakovalo," konstatoval Kolář.

Ani Kvitová nechce léčbu zbytečně uspěchat. "Je to dominantní ruka, je to forhend, takže je to těžký. Uvidíme," pronesla wimbledonská královna z let 2011 a 2014, která od premiéry v hlavní soutěži v roce 2008 na turnaji nikdy nechyběla.

Letošní vítězka turnajů v Sydney a ve Stuttgartu a finalistka grandslamového Australian Open a Dubaje v současnosti podstupuje různé procedury. Chodí na magnet, elektroléčbu a poprvé do kryokomory. "Není to moc příjemné v minus sto deseti, ale jestli to pomůže, tak proč ne," řekla devětadvacetiletá hráčka.

Předloktí pětinásobnou fedcupovou šampionku stále občas dost bolí. "Mám minuty, kdy to bolí hodně a minuty, kdy to necítím vůbec. Je to v návalech, ale za týden se to hodně zlepšilo," řekla a dodala: "Už si dokážu občas i vyčistit zuby."

Grandslamové dění nedávno už v televizi sledovala, to když předloni chyběla kvůli pořezaným prstům z přepadení v Austrálii. "Není to samozřejmě nic příjemného, raději bych tam stála a hrála," řekla směrem k Paříží. Ocenila výkony svých krajanek, přála Markétě Vondroušové, ale přiznala, že v televizi raději sleduje muže.

Nenadálé volno tenistka využila a hostila v Praze své neteře. "Chodit můžu, takže jsem dělala zase tetičku a bylo to fajn," usmála se Kvitová.