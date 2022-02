Tenista Veselý vypadl jako poslední Čech po dvou letech z první stovky žebříčku

Londýn - Tenista Jiří Veselý vypadl po neúspěšné obhajobě titulu na turnaji v Puné z první stovky světového žebříčku a český tenis poprvé po dvou letech nemá mezi elitou žádné zastoupení. Nejlépe postaveným hráčem je nyní na 117. místě Tomáš Macháč, Veselý klesl o 43. příček a figuruje na 123. pozici.

Veselý se do první stovky vrátil po devíti měsících v únoru 2020 právě po triumfu v Puné a od té doby postavení držel. Vloni se turnaj v Indii kvůli pandemii koronaviru nehrál, body za titul mu proto z žebříčku vypadly až nyní, kdy při pokusu o obhajobu ztroskotal ve čtvrtfinále.

V čele pořadí ATP stále figuruje Novak Djokovič před Daniilem Medveděvem a Alexanderem Zverevem. Ženám dál kraluje Ashleigh Bartyová, česká jednička Barbora Krejčíková je třetí před čtvrtou Karolínou Plíškovou.

Tenisové žebříčky ATP k 7. únoru

(v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Djokovič (Srb.) 10.875 b., 2. (2.) Medveděv (Rus.) 9635, 3. (3.) A. Zverev (Něm.) 7865, 4. (4.) Tsitsipas (Řec.) 7145, 5. (5.) Nadal (Šp.) 6875, 6. (6.) Berrettini (It.) 5018, 7. (7.) Rubljov (Rus.) 4565, 8. (8.) Ruud (Nor.) 4065, 9. (9.) Auger-Aliassime (Kan.) 3818, 10. (10.) Sinner (It.) 3495, ...117. (116.) Macháč 621, 123. (80.) Veselý (oba ČR) 579.

Čtyřhra: 1. (1.) Pavič 9785, 2. (2.) Mektič (oba Chorv.) 9510, 3. (3.) Salisbury (Brit.) 9440, 4. (4.) Ram (USA) 9213, 5. (5.) Mahut (Fr.) 7840, 6. (6.) Zeballos (Arg.) 7540, 7. (7.) Granollers (Šp.) 7533, 8. (9.) Herbert (Fr.) 6910, 9. (8.) Polášek (SR) 6770, 10. (12.) Peers (Austr.) 5525, ...83. (88.) Jebavý (ČR) 1237.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Nadal 2,159.790, 2. Medveděv 1,649.130, 3. Auger-Aliassime 1,034.768, 4. Shapovalov (Kan.) 952.268, 5. Berrettini 906.258, 6. Tsitsipas 878.758, 7. Bautista (Šp.) 678.516, 8. Sinner 656.435, 9. Carreňo (Šp.) 626.291, 10. A. Zverev 592.714, ...85. Macháč 118.461, 92. Veselý 114.095.

Tenisové žebříčky WTA k 7. únoru

(v závorce předchozí umístění):

Dvouhra: 1. (1.) Bartyová (Austr.) 8330 b., 2. (2.) Sabalenková (Běl.) 5698, 3. (3.) Krejčíková (ČR) 5533, 4. (5.) Karolína Plíšková (ČR) 4452, 5. (6.) Badosaová 4429, 6. (7.) Muguruzaová (obě Šp.) 4195, 7. (8.) Sakkariová (Řec.) 4071, 8. (4.) Šwiateková (Pol.) 3986, 9. (9.) Kontaveitová (Est.) 3871, 10. (11.) Džabúrová (Tun.) 3070, ...23. (24.) Kvitová 2110, 38. (39.) Vondroušová 1337, 42. (43.) Martincová 1248, 44. (45.) Siniaková 1220, 64. (66.) Muchová 954, 97. (97.) Bouzková (všechny ČR) 758.

Čtyřhra: 1. (1.) Siniaková 8785, 2. (2.) Krejčíková 8460, 3. (3.) Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6344, 4. (4.) Mertensová (Belg.) 6275, 5. (5.) Šibaraová a Aojamaová (obě Jap.) obě 5575, 7. (7.) Čang Šuaj (Čína) 4940, 8. (8.) Dabrowská (Kan.) 4935, 9. (9.) Kuděrmětovová (Rus.) 4550, 10. (10.) Juraková (Chorv.) 4195, ...27. (27.) Hradecká 2705, 28. (28.) Bouzková 2525, 59. (60.) Vondroušová 1452, 61. (62.) Peschkeová 1396, 64. (64.) Strýcová 1370, 85. (85.) Voráčová 1110, 96. (96.) Martincová (všechny ČR) 982.

Finanční žebříček roku (v dolarech): 1. Bartyová 2,289.320, 2. Collinsová (USA) 1,209.616, 3. Krejčíková 727.874, 4. Šwiateková 712.420, 5. Keysová 708.095, 6. Pegulaová (obě USA) 439.400, 7. Cornetová (Fr.) 421.836, 8. Kanepiová (Est.) 408.856, 9. Badosaová 367.795, 10. Siniaková 344.620, ...26. Vondroušová 190.078, 45. Bouzková 146.090, 47. Martincová 145.490, 99. Kvitová 94.250.