Tenista Veselý si zahraje na Sardinii čtvrtfinále

Forte Village/Kolín nad Rýnem - Tenista Jiří Veselý si na novém turnaji na Sardinii zahraje čtvrtfinále. Český hráč dnes zdolal ve druhém kole pátého nasazeného Lorenza Sonega z Itálie 6:4, 3:6, 6:1 za dvě a čtvrt hodiny. Mezi osmičku nejlepších se letos dostal na okruhu ATP podruhé.

Veselý si většinu zápasu držel jistě servis a první set duelu s osmifinalistou Roland Garros Sonegem (42. v žebříčku ATP) získal díky brejku z úvodní hry utkání. Jedinou slabou chvilku na podání si vybral v páté hře druhé sady, o servis přišel a set už nezachránil. Ve třetím setu byl aktivnější, nutil soupeře chybovat a rychle vedl 5:0. Tři mečboly při Italově podání ještě nevyužil, ale následně zápas novými míči dopodával.

Sedmadvacetiletý Veselý (67. v pořadí ATP) vrátil Sonegovi porážku z loňského challengeru v Janově. Česká jednička si připsala první vítězství nad hráčem světové padesátky od loňského Wimbledonu.

Letos si Veselý zahrál čtvrtfinále v únoru v indickém Puné, kde nakonec získal titul. O semifinále Sardegna Open bude hrát se srbským soupeřem - s vítězem utkání mezi druhým nasazeným Dušanem Lajovičem a Laslem Djerem.

Kvůli pozitivnímu testu na koronavirus musel z turnaje na poslední chvíli odstoupit první nasazený Fabio Fognini. Třiatřicetiletý Ital měl po volném losu v úvodním kole nastoupit proti Robertu Carballésovi, se Španělem se nakonec utká Srb Danilo Petrovič, jenž neuspěl v posledním kole kvalifikace.

Murray dohrál již v 1. kole i v Kolíně nad Rýnem

Bývalý první hráč světa Brit Andy Murray vypadl na tenisovém turnaji v Kolíně nad Rýnem stejně jako na předchozím Roland Garros již v prvním kole. Trojnásobný grandslamový šampion podlehl dvakrát 4:6 Španělovi Fernandu Verdascovi, kterého o start na French Open připravil pozitivní test na koronavirus.

Šestatřicetiletý Verdasco odehrál na ATP Tour první zápas v hlavní soutěži po koronavirové pauze a zvítězil poprvé od Australian Open. Murrayho porazil potřetí za sebou, jinak ale v celkové vzájemné bilanci vede Brit 13:5.

"Pár šancí jsem měl, ale nepodával jsem dobře. Tyhle kurty jsou docela pomalé, takže musíte proměňovat brejkboly, což se mi nedařilo," uvedl třiatřicetiletý Murray, který má za sebou dvě operace kyčle.

Verdasco, který svůj pozitivní test v Paříži označil za chybu pořadatelů, protože nemoc covid-19 prodělal bez symptomů v srpnu, se utká v druhém kole s nejvýše nasazeným Němcem Alexanderem Zverevem.

Výsledky tenisových turnajů:

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů v Petrohradu

(tvrdý povrch, dotace 1,399.370 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Rubljov (3-Rus.) - Pospisil (Kan.) 6:2, 6:4, Chačanov (4-Rus.) - Duckworth (Austr.) 6:4, 6:4, Raonic (6-Kan.) - Wolf (USA) 7:6 (7:5), 6:1, Čorič (7-Chorv.) - López (Šp.) 6:3, 7:6 (7:2), Ivaška (Běl.) - Mannarino (Fr.) 6:3, 7:6 (8:6), Kecmanovič (Srb.) - Kukuškin (Kaz.) 6:3, 7:6 (9:7).

Turnaj mužů v Kolíně nad Rýnem

(tvrdý povrch, dotace 325.610 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Čilič (8-Chorv.) - Giron (USA) 6:2, 4:6, 6:3, Harris (JAR) - Edmund (Brit.) 7:5, 7:6 (7:1), Simon (Fr.) - Fucsovics (Maď.) 6:0, 6:3, Laaksonen (Švýc.) - Altmaier (Něm.) 3:6, 6:3, 7:6 (7:5), Davidovich Fokina (Šp.) - Ruusuvuori (Fin.) 7:5, 6:4, Verdasco (Šp.) - A. Murray (Brit.) 6:4, 6:4.

Turnaj mužů na Sardinii

(antuka, dotace 271.345 eur):

Dvouhra - 1. kolo:

Sonego (5-It.) - Zeppieri (It.) 6:2, 7:6 (7:4), Andújar (6-Šp.) - Kovalík (SR) 7:5, 7:5, Carballés (Šp.) - Coria (Arg.) 7:5, 6:4, Delbonis (Arg.) - Seppi (It.) 7:5, 7:6 (8:6), Cecchinato - Mager (oba It.) 5:7, 7:6 (9:7), 6:2, Djere (Srb.) - Nagal (Indie) 6:3, 6:1, Hanfmann (Něm.) - Caruso (It.) 6:0, 6:4, Moutet (Fr.) - Tiafoe (USA) 7:6 (7:0), 6:4.

2. kolo:

Veselý (ČR) - Sonego (5-It.) 6:4, 3:6, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

Paul, Tiafoe (USA) - Veselý, Göranson (ČR/Švéd.) 7:6 (9:7), 1:6, 11:9.