Tenista Veselý si obnovil zranění stehna, baráž Davis Cupu v Izraeli vynechá

New York - Tenista Jiří Veselý se opět potýká se zraněním stehna a vynechá kvůli tomu účast v baráži Davis Cupu proti Izraeli v polovině září. Devětadvacetiletého rodáka z Příbrami limitovaly zdravotní potíže i na US Open, kde vypadl v prvním kole dvouhry i čtyřhry. Termín návratu na kurty nespecifikoval. Přestože jsou pro něj komplikace psychicky ubíjející, nechce nic uspěchat.

"Davis Cup je za mě nereálný," řekl Veselý českým novinářům poté, co s krajanem Jiřím Lehečkou prohráli v New Yorku deblový duel s Američany Nathanielem Lammonsem a Jacksonem Withrowem dvakrát 4:6. "Udělám pořádné vyšetření, a dokud nezjistím, jak se vrátit na sto procent, těžko se objevím zpět. Záleží na rozhodnutí doktorů a týmu. Nechci nic uspěchat, jako tomu bylo v posledních měsících. Tudy cesta nevede," doplnil.

Aktuálně 68. hráč světového žebříčku si zranění přivodil v dubnu. Stihl se vrátit na Roland Garros a poté ve Wimbledonu postoupil do třetího kola. V červenci si ale na turnaji v Newportu zranění obnovil. "Škoda, že nebyly ve Wimbledonu body, to by mi pomohlo pro herní klid. Pak jsem letěl poprvé v životě do Newportu na poslední travnatý turnaj a říkal si, že je to můj nejlepší povrch. Bohužel se mi tam ale zranění vrátilo," uvedl Veselý.

Po měsíční přestávce absolvoval v rámci přípravy na US Open turnaje ve Vancouveru a Granby, bolestí se ale nezbavil. "Cítím to dnes a denně. Jsou dny, kdy je to dobré, a další, kdy zase ne. Jakákoliv zátěž tomu moc nepomáhá, takže se snažím pracovat každý den s fyzioterapeutem a sval posilovat. Chybí mi ale tréninková a zápasová praxe," podotkl Veselý.

Vzhledem k přibývajícímu věku netajil, že jsou pro něj zdravotní obtíže psychicky náročné. "Je to ubíjející. Roky přibývají, pomalu se dostávám do třetí třetiny své kariéry. Je to zdlouhavý proces a plácám se v tom. Není to takové, jaké by to mělo být. Uvidíme, co bude dál," řekl Veselý.

Po návratu do Česka navštíví doktory a domluví si další postup. "Nechám si udělat další vyšetření a budu z toho hledat cestu ven. Takhle to dál nejde, člověka to ani nemůže bavit," dodal Veselý.

Češi sehrají daviscupovou baráž v Izraeli 16. a 17. září. Vítěz postoupí do kvalifikace o finálový turnaj v roce 2023.