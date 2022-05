Tenista Murray v Madridu vyzve po pěti letech Djokoviče

Madrid - Britský tenista Andy Murray zdolal v třísetovém duelu druhého kola antukového turnaje v Madridu Denise Shapovalova z Kanady 6:1, 3:6, 6:2 a po pěti letech si zahraje s někdejším velkým rivalem Novakem Djokovičem. Naposledy se spolu utkali ve finále v Dauhá v roce 2017.

"Teoreticky bych v zápase neměl mít žádnou šanci. On je světová jednička a já hraju s kovovou kyčlí, takže by to mělo být jasné," řekl trojnásobný grandslamový šampion a dvojnásobný olympijský vítěz Murray s nadsázkou na tiskové konferenci po zápase.

Čtyřiatřicetiletý Brit, jenž se pokouší o návrat po dvou operacích kyčle, vyhrál dva zápasy za sebou poprvé od lednového turnaje v Sydney, kde došel do finále. Od té doby se šestkrát za sebou loučil hned po prvním kole. Djokovič se naopak teprve pomalu rozehrává poté, co přišel o úvod sezony kvůli chybějícímu očkování proti koronaviru. Zatím letos odehrál jen devět zápasů s bilancí šest výher, tři porážky.

"Sehráli jsme spolu za ty roky skvělé bitvy na největších světových turnajích. Hráli jsme spolu, myslím, ve finále všech čtyř grandslamů, hráli jsme ve finále i tady a teď jsem dlouho neměl šanci si s ním zahrát. Nevěděl jsem, jestli ještě vůbec budu mít tu možnost, takže si to užiju, dám do toho všechno a uvidíme, jak na tom jsem," dodal Murray.

Tenisový turnaj mužů a žen v Madridu

(antuka):

Muži (dotace 6.575,560 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Alcaraz (7-Šp.) - Basilašvili (Gruz.) 6:3, 7:5, A. Murray (Brit.) - Shapovalov (14-Kan.) 6:1, 3:6, 6:2.