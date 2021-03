Tenista Murray chce po ukončení kariéry dělat caddyho a fotbalového trenéra

Londýn - Bývalá světová jednička Andy Murray sice zatím o konci kariéry neuvažuje, už má však jasno, co by chtěl po odchodu z tenisu dělat. Třiatřicetiletý Brit v rozhovoru pro Gentleman's Journal uvedl, že by rád dělal nosiče holí profesionálním golfistům nebo získal trenérskou licence ve fotbale.

Murray se kvůli vleklým zdravotním potížím postupně propadl až na 119. místo světového žebříčku. Naposledy ho zranění třísel nepustilo na probíhající turnaj v Miami, ale trojnásobný grandslamový vítěz nedávno zdůraznil, že navzdory nepříjemnému období zatím s tenisem končit nehodlá.

Už má však jasno, co by po ukončení kariéry dělal. "Mám hodně rád golf a chtěl bych dělat caddyho profesionálům. Z blízka se od nich něčemu přiučit by bylo skvělé," řekl Murray. "A také by mě bavilo vystudovat trenérskou licenci ve fotbale," dodal dvojnásobný olympijský vítěz.