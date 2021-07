Tenista Macháč byl dodatečně doplněn do olympijského turnaje

Praha - Český tenis nakonec bude mít na olympijských hrách v Tokiu zastoupení i ve dvouhře mužů. Jiří Veselý se sice startu vzdal, ale do soutěže byl dodatečně nominován Tomáš Macháč. ČTK o tom dnes informoval Český olympijský výbor.

Dvacetiletý Macháč se dostal do dvouhry díky přerozdělování uvolněných míst. "Na základě mého jednání s ITF nám byla tato možnost nabídnuta. Jeho start jsme přivítali a společně s olympijským výborem účast na poslední chvíli zorganizovali," řekl ČTK šéf tenisového svazu Ivo Kaderka

Macháč, 144. hráč světového žebříčku, doplní v olympijském turnaji pětici českých tenistek. Do Tokia se dostaly ve dvouhře Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová. Do čtyřhry jsou nahlášeny páry Krejčíková s Kateřinou Siniakovou a Plíšková s Vondroušovou.

Díky Macháčovi by Česko mohlo mít i pár pro soutěž ve smíšené čtyřhře. Svěřenec Daniela Vacka by se mohl do mixu přihlásit se svojí přítelkyní Siniakovou.

Po doplnění Macháče do olympijského turnaje se česká výprava pro Tokio rozrostla na 117 reprezentantů.