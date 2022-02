Tenista Lehečka se chystá na první daviscupový duel v roli týmové jedničky

Buenos Aires/Praha - Tenista Jiří Lehečka se chystá na první daviscupový duel, v němž bude plnit roli týmové jedničky. Podmínky v Buenos Aires, kde čeká Česko v pátek a v sobotu kvalifikační zápas s Argentinou, se mu zamlouvají. Spokojený je i kapitán Jaroslav Navrátil, kterého příjemně překvapily tréninky hráčů po přechodu na antuku.

Na nejpomalejším povrchu se nehrálo půl roku. Poslední turnaje absolvovali tenisté v hale na tvrdém povrchu. Lehečkovi se dařilo v Rotterdamu, kde z kvalifikace postoupil až do semifinále. Dobře se zatím cítí i v Argentině. "Máme za sebou dva velice slušné tréninkové dny. Argentinská antuka velice příjemná, skáče to vysoko, kurty jsou rovné. Velice příjemná i na pohyb. Jsem rád, že tu podmínky jsou takové, jaké jsou," pochvaloval si při on-line tiskové konferenci s českými novináři.

Při přechodu mezi povrchy si dává pozor zejména na to, aby to zvládlo jeho tělo. "Jednou jsem to uspěchal a stálo mě to únavovou zlomeninu. Jsem opatrný. Být fyzicky připravený je to nejdůležitější, protože tenisově se cítím velice dobře a po herní stránce se to vždycky povede nějak srovnat," uvedl.

Čeští tenisté se musejí znovu přizpůsobit zejména tomu, že se na antuce k míčům doklouzávají. "Člověk pro to musí být celkově zpevněný. Jde hlavně o pohyb, abychom se cítili dobře, byli rychlí a konkurenceschopní," přiblížil Lehečka. Češi jsou v Argentině outsidery. Navíc budou čelit bouřlivému prostředí se zaplněným centrálním kurtem pro zhruba šest tisíc diváků. "Nějaké zápasy jsem už odehrál, kdy jsem proti sobě měl celou halu. Ale Davis Cup je samozřejmě něco jiného," komentoval to Lehečka.

V Davisové poháru zatím nevyhrál ani jeden ze čtyř zápasů, do nichž ve dvouhře i čtyřhře zasáhl, ale prezentoval se odvážnými výkony proti výše postaveným tenistům. Kapitán Navrátil na něj spoléhá. "Jirka Lehečka je prvním hráčem. Když se nic nestane, tak bude hrát," řekl. Do druhé páteční dvouhry by měl nastoupit Tomáš Macháč, který ale do dějiště zápasu dorazil až dnes ráno. "Až bude mít za sebou PCR testy, tak se zapojí do tréninku. Bude mít čtyři dny na to, aby se přizpůsobil zdejším kurtům. Nebude to mít jednoduché. Ale byl bych rád, aby hrál," uvedl Navrátil. V záloze má Víta Kopřivu. "Ten na antuce hraje velice dobře."

Teploty v Buenos Aires se pohybují kolem příjemných 25 stupňů Celsia, ale je docela vysoká vlhkost. "Kurty jsou perfektně připraveny, protože je tady stálé počasí. Nedá se to srovnat s tím, když se začíná na antuce u nás," pochvaloval si kapitán. A radost mu zatím dělají i jeho svěřenci. "Pro mě ty tréninky proběhly velice dobře."

Předem bylo domluveno, že se tohoto daviscupového utkání nezúčastní Jiří Veselý, který zazářil minulý týden na turnaji v Dubaji. "Mohou chybět jeho zkušenosti, ale na druhou stranu ti mladí kluci jsou draví," poznamenal kapitán.