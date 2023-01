Tenista Lehečka chce v Davis Cupu navázat na výkony z Australian Open

Praha - Tenista Jiří Lehečka je po životním postupu do čtvrtfinále Australian Open připravený na další výzvy a v tomto týdnu chce pomoci Česku k postupu do finálové fáze Davis Cupu. Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi, který si polepšil v žebříčku ATP na 39. místo, odletěl s výběrem kapitána Jaroslava Navrátila do Portugalska, kde sehraje 4. a 5. února kvalifikaci proti domácímu týmu. Při on-line setkání s novináři věřil, že se bude moci opřít o sebevědomí a zkušenosti, které v posledních týdnech nabral.

"Byl to super měsíc. Moc jsem si ho užil, ale zase z toho nechci kdovíjak dlouho žít. Turnaj se mi povedl a dal mi spoustu zkušeností, teď však bude hlavní, abych si z něj něco vzal. Rád bych toho využil v dalších turnajích nebo v Davis Cupu. Když udržím pracovní morálku, můžu v těch výkonech pokračovat," řekl Lehečka.

Když se český tenista doslechl, že si díky postupu mezi osm nejlepších hráčů Australian Open polepšil ve světovém žebříčku o 32 pozic, nepatrně se usmál. "Poslouchá se to hezky a před turnajem bych tomu asi nevěřil. Letěl jsem do Austrálie s velkými ambicemi, ale chtěl jsem hlavně obhájit body a předvádět dobrý tenis. Myslím, že se svým tažením mohu být spokojený. Teď už se ale soustředím na to, abychom se co nejlépe připravili na víkendový zápas Davis Cupu v Portugalsku," uvedl Lehečka.

Česká mužská jednička se vrátila domů jen na tři dny. V neděli už byl Lehečka opět připraven na letišti s Tomášem Macháčem, Vítem Kopřivou a Jakubem Menšíkem na cestě do Portugalska. K týmu se ještě po vlastní ose připojí Adam Pavlásek. Kvalifikace Davis Cupu se odehraje v městečku Maia zhruba deset kilometrů od Porta.

"Měl jsem sice trochu problémy s pravým kolenem, ale naštěstí to není nic vážného. Časový posun byl v pohodě, s ním jsem počítal, ale výrazný rozdíl byl v teplotě. Přilétal jsem z 35 stupňů do Česka, kde je kolem nuly. Měl jsem ale nějaké tři dny na to se srovnat a odpočinout si. Věřím, že odlétám fyzicky a psychicky připravený," podotkl Lehečka.

Výkony na Australian Open by mu měly pomoci v sebevědomí. Na cestě do čtvrtfinále vyřadil Lehečka tehdejší světovou dvanáctku Brita Camerona Norrieho nebo sedmého hráče světa Kanaďana Félixe Augera-Aliassimea. Zastavil ho až pozdější finalista Stefanos Tsitsipas z Řecka.

"Každý dobrý výsledek mi pomáhá. Předváděl jsem tenis, který jsem věděl, že umím. Sebevědomí tam je, ale je třeba se také vrátit zpět na zem a soustředit se na to, co nás čeká," doplnil.

Hlavní novinkou bude pro Navrátilův výběr v Portugalsku přechod na antuku. Češi v posledních měsících nastupovali hlavně na betonových kurtech. "Soupeř na ni bude zatím lépe připravený. Máme ale týden na to, abychom si na ni zvykli a necítili žádný velký rozdíl. Jsem také rád, že se bude hrát v hale a ne venku. Určitě máme zkušenosti na to, abychom předvedli dobrý tenis a vyhráli," řekl Lehečka.

Na dálku pak sledoval i nedělní finále Australian Open mezi Novakem Djokovičem a svým přemožitelem Tsitsipasem. Snažil se být nestranný, ale o něco více přál Djokovičovi. "Hlavně kvůli těm dvaadvaceti titulům. Viděl jsem a na vlastní kůži pocítil, že Tsitsipas má hru a zkušenosti na to, aby ho potrápil. Bohužel pro něj ale narazil na Djokoviče ve skvělé formě a na Australian Open. Myslím, že už není moc těžších oříšků, možná ještě porazit Rafu (Nadala) ve skvělé formě na Roland Garros. Djokovič prostě ukázal, že se v Austrálii cítí jako doma a že je teď zaslouženě nejlepším hráčem," dodal Lehečka.