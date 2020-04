Tenista Federer vyzval ke sjednocení ATP a WTA

Basilej - Grandslamový rekordman Roger Federer vyzval ke sloučení mužského a ženského profesionálního okruhu pod jednu zastřešující organizaci. Jeden z nejlepších tenistů historie v několika dnešních příspěvcích na twitteru uvedl, že současná pauza kvůli pandemii koronaviru dala tenisu ideální příležitost pro zamyšlení nad jeho budoucností.

"Jsem jediný, kdo si myslí, že nyní je čas na to, aby se mužský a ženský tenis spojily a dál fungovaly jako jeden?" napsal dvacetinásobný gradslamový šampion Federer. "Už k tomu nejspíš mělo dojít dávno. Pro fanoušky je to matoucí, jsou dva systémy žebříčků, různá loga, různé webové stránky, různé kategorie turnajů. Teď už ale možná opravdu doba nazrála. Veškerý sport zažívá těžké časy a můžeme z toho vyjít s dvěma slabými organizacemi nebo jednou silnou," dodal osmatřicetiletý Švýcar, jenž podle očekávání vyvolal vlnu reakcí.

Jednu z nich přidal i jeho dlouholetý rival, ale také přítel Rafael Nadal. "Jak z našich společných diskuzí víš, souhlasím s tím, že by bylo skvělé dostat se z této světové krize spojením mužského a ženského tenisu do jedné organizace," uvedl španělský tenista, jenž získal pouze o jediný grandslam méně než Federer.

Éra profesionálního tenisu začala v roce 1968 a o čtyři roky později byla založena organizace ATP, jež od té doby řídí mužský okruh. V roce 1973 založila Billie Jean Kingová asociaci WTA, pod niž spadá ženský profesionální tenis.

Ani šestasedmdesátiletá Kingová by se spojení obou organizací nebránila. "Souhlasím s tím a říkám to od začátku 70. let. Jeden hlas, ženy a muži dohromady, to je moje dlouhodobá vize tenisu," napsala v reakci na Federerův názor hlasitá bojovnice za práva žen. "Samotná WTA byl vždy jen plán B. Jsem ráda, že jsme na stejné lodi. Pojďme to tedy udělat," dodala americká legenda.

Kladnou reakci vyvolal Federerův názor také u české tenistky Petry Kvitové, jež ho retweetovala a přidala text "Zvedněte ruku, pokud souhlasíte s Rogerem Federerem" a k tomu emotikon zdvižené ruky.

Profesionální tenisová sezona byla stejně jako většina sportovního dění zastavena na začátku března a pauza potrvá minimálně do poloviny července. Očekává se, že ani tenisu se nevyhnou finanční problémy kvůli ztrátě příjmů z turnajů, ať se to týká prodeje vstupenek či mediálních práv.

Vedle ATP a WTA řídí tenis také mezinárodní federace ITF a rada se zástupci čtyř grandslamových turnajů. Mezi organizacemi dochází k třenicím, nyní se ale dokázaly všechny spojit a připravují fond solidarity pro hráče a hráčky, kterým koronovirová krize způsobí existenční problémy.