Tenista Djokovič usiluje na Masters o šestý titul a post jedničky

Londýn - V neděli začne v Londýně tenisový Turnaj mistrů a z pohledu favorizovaného Novaka Djokoviče by se mohl nést ve znamení šestek. Srbský fenomén útočí na šestý triumf na závěrečném turnaji sezony, kterým by vyrovnal rekord Rogera Federera, a má pošesté šanci ukončit rok v čele žebříčku ATP. To zase dokázal jen Američan Pete Sampras.

S Djokovičem jsou v základní skupině Švýcar Federer, Rakušan Dominic Thiem a Ital Matteo Berrettini. Druhou skupinu tvoří aktuální lídr žebříčku Rafael Nadal ze Španělska, který dosud na triumf z Masters čeká, obhájce vítězství Němec Alexander Zverev, Rus Daniil Medveděv a Řek Stefanos Tsitsipas.

Djokovič potřebuje dojít minimálně do finále, aby měl šanci předstihnout v žebříčku Nadala, který si post udrží postupem ze skupiny do semifinále.

"Mám před sebou extrémně náročnou výzvu, protože moji soupeři jsou vynikající hráči. Pokud bych ukončil sezonu první, tak by to bylo něco fantastického. Je to motivace a každodenní cíl," pronesl Djokovič, letošní vítěz Australian Open a Wimbledonu.

Velkou motivaci uspět ale má i Nadal, kterému titul ze závěrečného turnaje sezony uniká. Finále si zde zahrál jen v letech 2010 a 2013 a jeho největším problémem je, že na konci roku bývá zdravotně indisponován. A stejné to je i letos, protože kvůli zranění břicha nedohrál turnaj Masters v Paříži. Ale v Londýně už trénoval a měl by hrát.

Tradičně nebezpečný bude Federer, jeden z nejlepších hráčů historie obecně a v halových podmínkách obzvláště. Švýcar má pod střechou bilanci 296:68, přičemž žádný z aktivních hráčů nepřekonal počet 150 vítězných zápasů.

"Musíte hrát hbitě, výbušně a rychle se rozhodovat," řekl o zásadách hry v hale osmatřicetiletý Federer, šestinásobný šampion Turnaje mistrů. Naposledy ale na londýnském Masters triumfoval už v roce 2011.

K favoritům se vedle hvězdné trojice Nadal, Djokovič, Federer řadí ještě Medveděv, který letos získal čtyři tituly, hrál devětkrát finále a má na kontě 59 vyhraných zápasů, nejvíce ze všech v sezoně. "Jsem nadšený, že jsem tady, a chci dál pracovat a zlepšovat se," řekl Rus, který začínal rok na 16. místě žebříčku a nyní je čtvrtý.

Český tenis nemá zástupce na Turnaji mistrů počtvrté za sebou. Naposledy hrál Tomáš Berdych, který je na sklonku kariéry, v roce 2015. Jediným českým vítězem je Ivan Lendl, pětinásobný šampion z let 1981, 1982, 1985, 1986 a 1987.