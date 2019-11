Tenista Berdych se dnes setká v Praze s novináři

Praha - Tenista Tomáš Berdych se po sobotním rozloučení s aktivní kariérou dnes setká v Praze s novináři. Někdejší finalista Wimbledonu a čtvrtý hráč světa ukončil svou dráhu tenisty v sobotu na ceremoniálu během semifinálového programu Turnaje mistrů v Londýně.

Konec kariéry dvojnásobného vítěze Davisova poháru byl víceméně jasný už od letošního US Open. V New Yorku Berdych po vyřazení v prvním kole prohlásil, že je hodně nereálné, že by hrál ještě v roce 2020.

Čtyřiatřicetiletý vítěz 13 turnajů ATP má chronické problémy vyplývající z vrozené vady levé kyčle. Během kariéry většinou hrál bez výraznějších komplikací, až uplynulé dva roky se opotřebení projevilo a účast na turnajích často rušil. Letos Berdych klesl v žebříčku až na 103. místo.