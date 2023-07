Tenisový Wimbledon vyvrcholí finálovou konfrontací Djokoviče s Alcarazem

Londýn - Tenisový Wimbledon vyvrcholí v neděli konfrontací nejlepších tenistů současnosti. V generačním souboji proti sobě nastoupí vítěz rekordních 23 grandslamových titulů a úřadující šampion Srb Novak Djokovič proti o šestnáct let mladšímu vyzyvateli a světové jedničce Španělu Carlosi Alcarazovi. Utkání začne na travnatém centrkurtu od 15:00 SELČ.

"Toto je pravděpodobně nejlepší finále, jaké jsme tu mohli mít. Oba máme formu a hrajeme velmi dobře. Tenhle titul chci ale získat a už se na to těším. Bude to výzva. Největší výzva, jakou jsem mohl v tuhle chvíli dostat," řekl novinářům před rozhodujícím duelem Djokovič.

Šestatřicetiletý Srb útočí v All England Clubu na pátý titul za sebou a osmý celkově, kterým by vyrovnal rekord Švýcara Rogera Federera. Na turnaji zatím ztratil jen dva sety a prodloužil neporazitelnost ve Wimbledonu na 34 zápasů za sebou. Naposledy neuspěl v roce 2017, kdy vzdal čtvrtfinále s Tomášem Berdychem.

Rodák z Bělehradu může potvrdit také letošní formu a získat po triumfu na Australian Open a Roland Garros třetí grandslamový titul v sezoně. Případným 24. grandslamovým titulem by posunul mezi muži vlastní rekord a vyrovnal by absolutní maximum Australanky Margaret Courtové.

"Možná si někdo myslí, že když jsem vyhrál Roland Garros a 23. grandslam, že se mi ulevilo. Není tomu tak," řekl Djokovič před rekordním 35. finále na turnaji "velké čtyřky". "Není tajemstvím, že grandslamy jsou mou prioritou. Pokaždé, když začínám sezonu, chci právě na těchto turnajích stanout na vrcholu. Dokud nezvednu trofej nad hlavu, není moje práce u konce," uvedl Djokovič, který může vyhrát sedmý z posledních jedenácti grandslamových turnajů.

S Alcarazem má dosud vyrovnanou bilanci 1:1. Mladý Španěl a vítěz loňského US Open chce Djokovičovi oplatit nedávnou porážku ze semifinále Roland Garros, kdy doplatil na křeče ve třetím setu a prohrál 3:6, 7:5, 1:6 a 1:6. "Pokusím se jít na kurt ne tak vynervovaný, jako tomu bylo na French Open. Doufám, že během finále nedostanu zase křeče," přál si Alcaraz, který před Wimbledonem ovládl turnaj v Queen's Clubu a neprohrál 11 zápasů za sebou.

Na cestě do finále vyřadil dvojici Francouzů Jérémyho Chardyho a Alexandreho Müllera, Chilana Nicolase Jarryho, Itala Mattea Berrettiniho, Dána Holgera Runeho a Daniila Medveděva z Ruska. Také rodák z El Palmaru ztratil na turnaji jen dva sety. "Pokud bych vyhrál, bylo by to něco úžasného. Nejenom, že bych zvítězil ve Wimbledonu, ale také bych uspěl proti Novakovi, což by samo o sobě bylo speciální. Vždy ale říkám, že pokud chcete být nejlepší, musíte porážet ty nejlepší. Novak je jedním z nich," řekl Alcaraz, který útočí na druhý grandslamový titul.

O motivaci svého finálového soka ví i Djokovič, který neprohrál na centrkurtu už deset let. "Carlos je velmi motivovaný. Je mladý a hladový po úspěchu. To jsem ale i já. Uděláme si tedy hostinu," dodal Djokovič.

Nedělní finále bude také přímým soubojem o post světové jedničky. Pokud vyhraje Alcaraz, udrží se v čele. V opačném případě jej na nejvyšším stupni vystřídá právě Djokovič. Vítěz dvouhry si připíše na konto 2,35 milionu liber (65 milionů korun), poražený finalista získá poloviční částku.