Tenisový veterán Wawrinka pokračuje na US Open v Connorsových stopách

Tenisový turnaj US Open - 1. kolo, 30. srpna 2023, New York. Stan Wawrinka ze Švýcarska. ČTK/AP/Frank Franklin II

New York - Osmatřicetiletý veterán Stan Wawrinka jako nejstarší tenista po 32 letech postoupil na US Open do třetího kola. Pokračuje tak na grandslamu v New Yorku ve stopách tamní bývalé hvězdy Jimmyho Connorse, jemuž v roce 1991 bylo devětatřicet, když došel až do semifinále.

"Nezáleží na tom, kolik vám je. Pokud jste pořád pro něco nadšení, neměli byste přestat," řekl po výhře 3:1 na sety nad Tomasem Etcheverrym Wawrinka, jenž v roce 2016 získal na US Open vítěznou trofej. Argentince Etcheverryho zdolal ve čtvrtek 7:6, 6:7, 6:3 a 6:2. Zahrál 48 vítězných míčů nebo 17 es.

Někdejší třetí hráč světového žebříčku se k tenisu vrátil loni v březnu po více než roční pauze zaviněné dvěma operacemi nohy. V této sezoně se vrátil do první stovky světového žebříčku a momentálně figuruje na 49. příčce.

Dalším Wawrinkovým soupeřem bude dvaadvacetiletý šestý nasazený hráč Jannik Sinner z Itálie.