Tenisový turnaj v Praze je bez Rusek a Bělorusek, Bouzková vyzve Cristianovou

Praha - V pavouku tenisového turnaje žen na pražské Spartě není podle očekávání žádná z ruských a běloruských hráček. Ruskou tenistku Anastasiji Pavljučenkovovou ve čtvrtek vpodvečer cizinecká policie na ruzyňském letišti nevpustila do Česka na základě vládního nařízení o zákazu startu ruských a běloruských sportovců v tuzemsku kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Během dnešního rozlosování hlavní soutěže ve dvouhře chyběla i původně přihlášená Běloruska Aliaksandra Sasnovičová. Obhájkyně titulu a nejvýše turnajová jednička Marie Bouzková vyzve v 1. kole Rumunku Jaqueline Cristianovou.

Nad krokem českých orgánů se na na twitteru pozastavila ženská tenisová asociace (WTA), která odsoudila válku na Ukrajině, ale zároveň připomněla, že ruské a běloruské hráčky stejně jako jejich mužští kolegové na turnajích nastupují pod neutrální vlajkou.

Do kvalifikace dvouhry ve Stromovce měly zasáhnout také tři Rusky Diana Šnajderová, Polina Kuděrmětovová a Erika Andrejevová. Pořadatelé turnaje už v pátek na tiskové konferenci oznámili, že jednu z ruských hráček nevpustila policie do Česka. Tou měla být Pavljučenkovová, která o tom informovala na instagramu. "Příští týden nebudu moci hrát na turnaji v Praze. Budu se dál tvrdě připravovat a uvidíme se v Cincinnati a na US Open," uvedla tenistka, jež podlehla Barboře Krejčíkové ve finále Roland Garros 2021.

Organizátoři prostřednictvím WTA informovali zbylé ruské a běloruské účastnice a předpokládali, že se turnaje nezúčastní. To se nakonec stalo, při losování hlavní soutěže chybělo i jméno Bělorusky Sasnovičové. Hlavní soutěž začne v pondělí.

Kvůli ruské invazi na Ukrajinu schválila vláda zákaz startu ruských a běloruských sportovců na českém území. Bělorusko se sice do války aktivně nezapojilo, umožnilo však Rusku podnikat útoky ze svého území. Vládní nařízení podle výkladu Národní sportovní agentury nicméně platí jen pro reprezentanty jejich zemí, což tenisté nejsou, neboť na turnajích hrají pod neutrálním statusem a bez státních symbolů.

Přesto české orgány zasáhly a Pavljučenkovovou do země nevpustily, nad čímž se pozastavila WTA. "Ruské a běloruské hráčky nadále nastupují na turnajích pod neutrálním statusem. I přes jejich neutralitu je některým hráčkám WTA odepřena českými orgány možnost startovat na turnaji WTA 250 v Praze," uvedla v prohlášení WTA.

"Pravidla WTA stanoví, že všem hráčkám musí být umožněno soutěžit na okruhu WTA pouze na základě zásluh, bez diskriminace. Situaci budeme dál sledovat, protože zohledňujeme důležité úvahy týkající se těchto složitých geopolitických otázek," poznamenala WTA, která zároveň důrazně odsoudila válku na Ukrajině a jednání ruské vlády. Kroky českých orgánů naopak v reakci na prohlášeni WTA na twitteru podpořil bývalý hokejový brankář Dominik Hašek, který tradičně velmi ostře vystupuje proti ruské invazi.

Podobná situace se odehrála minulý týden v Polsku, kde pohraniční stráž nevpustila do země Rusku Věru Zvonarevovou, jež se měla zúčastnit turnaje ve Varšavě. Bělorusky Sasnovičová a Julija Hatouková či Ruska Valerija Savinychová ale do soutěže zasáhly.

Roli nasazené jedničky bude po odhlášení zraněné Krejčíkové plnit obhájkyně titulu Bouzková, která vyzve v 1. kole Rumunku Cristianovou. S domácím publikem loučící se Barbora Strýcová narazí na hráčku z kvalifikace, stejně jako Linda Nosková, Tereza Martincová či Barbora Palicová. Lucie Havlíčková bude čelit Francouzce Alizé Cornetové. V kvalifikaci figurují z Češek ještě Gabriela Knutson, Tereza Valentová, Dominika Šalková, Nikola Bartůňková, Anna Sisková, Renata Voráčová a Amélie Šmejkalová.