Tenisový turnaj v Indian Wells vyhráli Alcaraz a Rybakinová

Indian Wells (USA) - Devatenáctiletý španělský tenista Carlos Alcaraz ve finále turnaje v Indinan Wells porazil 6:3, 6:2 Daniila Medveděva z Ruska a vrátil se na první místo světového žebříčku. V ženském finále triumfovala Jelena Rybakinová z Kazachstánu.

Alcaraz z čela pořadí sesadil vítěze rekordních 22 grandslamů Novaka Djokoviče. Na první místo se španělský talent poprvé dostal loni v září po triumfu na US Open jako nejmladší jednička v historii a držel ho 20 týdnů do ledna.

Djokovič v Indian Wells nestartoval, protože není očkován proti koronaviru. Ze stejného důvodu navíc pětatřicetiletý Srb přijde také o nadcházející turnaj v Miami, kde bude Alcaraz obhajovat titul.

"Návrat na první místo pro mě hodně znamená, je to naprosto šílené," řekl Alcaraz na webu ATP. "Neřeknu, že to bylo snadné, ale protože tady Djokovič nehrál, tak to bylo jednodušší," dodal.

Alcaraz nedal ve finále Medveděvovi šanci a připravil mu první porážku po 19 zápasech. V první sadě se ujal vedení 4:1, ve druhé 4:0 a pro osmý titul v kariéře si nakonec došel bez ztráty jediného setu.

"Dneska byly náročné podmínky a Daniil nebyl úplně ve formě, ale hrál jsem tady skvěle. Tohle vítězství mi navíc dodá hodně sebevědomí, takže mi forma snad vydrží i v Miami," prohlásil Alcaraz.

Medveděv naopak nedosáhl na čtvrtý titul za sebou. Finále mu navíc zkomplikovala i zranění palce a kotníku z předchozích zápasů. "Ale myslím, že na tuhle porážku zapomenu hodně rychle," uvedl.

Kdyby navíc Alcaraze porazil, vyrovnal by si 20. výhrou za sebou osobní rekord. "To zamrzí, bylo by fajn si maximum vylepšit. Ale už tak jsem zaznamenal nejlepší výsledek v Indian Wells, do teď jsem tady nedošel ani do čtvrtfinále," dodal.

Rybakinová ve finále takzvaného "pátého grandslamu" porazila 7:6 a 6:4 Arynu Sabalenkovou z Běloruska. Desátá hráčka světa o zisku prvního setu rozhodla poměrem 13:11 v tie-breaku, ve kterém odvrátila dva setboly a sama proměnila až ten šestý. Ve druhé sadě se ujala vedení 3:1 a i když poté za stavu 5:2 ztratila servis, dokázala zápas dopodávat.

Třiadvacetiletá Rybakinová porazila světovou dvojku Sabalenkovou na pátý pokus. O rok starší Bělorusce mimo jiné podlehla ve finále letošního Australian Open. Celkově získala čtvrtý titul a první od loňského triumfu ve Wimbledonu.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells

(tvrdý povrch, dotace muži 10,143.750 dolarů / ženy 8,8 milionu dolarů):

Muži:

Dvouhra - finále:

Alcaraz (1-Šp.) - Medveděv (5-Rus.) 6:3, 6:2.

Ženy:

Dvouhra - finále:

Rybakinová (10-Kaz.) - Sabalenková (2-Běl.) 7:6 (13:11), 6:4.