Tenisový turnaj v Dauhá ovládl Medveděv, ve finále si poradil s Murraym

Dauhá - Ruský tenista Daniil Medveděv vyhrál turnaj v Dauhá. Ve finále v souboji bývalých světových jedniček porazil dvakrát 6:4 Brita Andyho Murrayho a připsal si druhý titul v sezoně.

Medveděv vstoupil do zápasu rázně a první sadu pro sebe získal poté, co se ujal vedení 4:1. Sedmadvacetiletý Rus také do druhého setu vstoupil brejkem, náskok 3:1 sice promarnil, ale za stavu 4:4 získal rozhodující brejk.

Osmý hráč světa Medveděv ani ve třetím vzájemném zápase s Murraym neztratil set a po triumfu v Rotterdamu zaznamenal druhý letošní turnajový úspěch. Celkem rozšířil sbírku na 17 titulů.

Naopak pětatřicetiletý Murray, který v semifinále v dramatickém duelu vyřadil Jiřího Lehečku, promarnil šanci na první titul od roku 2019. V Dauhá si trojnásobný grandslamový šampion zahrál rekordní páté finále, na úspěchy z let 2008 a 2009 ale nenavázal.

Tenisový turnaj mužů v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 1,485.775 dolarů): Dvouhra - finále: Medveděv (3-Rus.) - Murray (Brit.) 6:4, 6:4.