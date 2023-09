Tenisový Turnaj mistryň v Česku nebude, uspořádá ho mexický Cancún

St. Petersburg (USA) - Tenisový Turnaj mistryň se bude konat 29. října až 5. listopadu v mexickém Cancúnu. Oznámila to WTA na oficiálním webu. O pořádání akce se podle médií ucházel také podnikatel Tomáš Petera, jenž chtěl akci zorganizovat letos v Ostravě a v příštích letech v Praze. Dalším kandidátem byl údajně Rijád.

V Mexiku se turnaj pro nejlepších osm singlistek a osm deblových párů sezony uskuteční podruhé během tří let. V roce 2021 akci uspořádala Guadalajara, loni se WTA Finals konaly v texaském Fort Worth.

Peteru volba zaskočila. "Je to pro nás obrovské zklamání,“ řekl iDNES.cz. "Pět šest týdnů jsme vyřizovali a připravovali všechny náležitosti. Udělali jsme skoro zázrak. Dokonce už jsme poslali kamion do Londýna pro speciální fialovou barvu, kterou si WTA objednala na nátěr kurtů. Pak nám ani nedali vědět, že se bude hrát v Cancúnu," podivoval se nad politikou WTA, která podle něj nedává smysl.

"Největší podnik, který mají, řeší úplně na poslední chvíli. Pak ho strčí do Guadalajary, Fort Worthu a Cancúnu, kde absolutně postrádají fanouškovskou základnu a tenisové zázemí," popsal. Zatímco garantoval při dlouhodobější smlouvě miliony dolarů jako odměny pro hráčky, poplatek pro WTA i krytí všech nákladů, v Cancúnu si asociace bude podle něj všechno platit sama. "A aréna vypadá jako basketbalová hala v nějakém našem okresním městě," konstatoval.

Původně se měl Turnaj mistryň v letech 2019 až 2028 hrát v Šen-čenu, který uzavřel s WTA smlouvu na deset let. Akci však hostil pouze jednou. Nejprve zasáhla pandemie koronaviru a následně vedení ženského okruhu kvůli aféře kolem bývalé světové deblové jedničky Pcheng Šuaj pozastavila konání svých turnajů v Číně.

Vedení WTA dnes uvedlo, že zvažovalo na letošního pořadatele několik nabídek, které konzultovalo s hráčskou radou. Dějiště se vybírá na základě mnoha faktorů včetně logistických možností, dopravní dostupnosti, kapacity arény a podpory ženského tenisu.

V osmičce nejlepších tenistek sezony se aktuálně drží wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová a finalistka Roland Garros a semifinalistka aktuálního US Open Karolína Muchová. Vítězce z roku 2011 Petře Kvitové patří v letošním žebříčku desáté místo. Pátým párem roku jsou v současnosti loňské finalistky a předloňské šampionky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková.

Po asijské šňůře tak tenistky poletí do Střední Ameriky, načež většina vzápětí z nich odehraje finále Poháru Billie Jean Kingové v Seville. "Tohle je šílenost. Tvrdí, že se ptali hráček. Ale odkývat jim to bez rozpaků mohla jedině Američanka Pegulaová, která je v Mexiku za chvilku. A co Šwiateková, Češky a další Evropanky? Jednoznačně vylučuju, že chtěly do Cancúnu a ne do Ostravy," dodal Petera.