Tenisový Turnaj mistryň se letos uskuteční v mexické Guadalajaře

Praha - Tenisový Turnaj mistryň se letos uskuteční v mexickém městě Guadalajara. Vrchol sezony se bude hrát na tvrdém povrchu v týdnu od 8. listopadu. Akce pro osmičku nejlepších hráček sezony se od roku 2019 koná v Šen-čenu, ale už loni byla kvůli koronaviru zrušena a ani letos tam nemůže být. Do Číny by se měl Turnaj mistryň vrátit v roce 2022 a zůstat zde do roku 2030.

Z českých hráček by si letos měly Masters ve dvouhře zahrát dvě Češky. Poprvé se nejspíš kvalifikuje vítězka Roland Garros Barbora Krejčíková, aktuálně trojka sezony, a hned za ní figuruje finalistka Wimbledonu Karolína Plíšková. Krejčíková má víceméně už jistotu účasti ve čtyřhře společně s Kateřinou Siniakovou, s kterou suverénně vedou pořadí párů v sezoně.

V Guadalajaře se v březnu hrál turnaj okruhu WTA kategorie 250 a první titul kariéry tam získala Španělka Sara Sorribesová, jež v semifinále porazila Češku Marii Bouzkovou.

Poslední vítězkou Turnaje mistryň je současná světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová. Z českých tenistek naposledy vyhrála Petra Kvitová před deseti lety v Istanbulu.

Turnaj mistryň navazuje na finálový turnaj o Pohár Billie Jean Kingové. Mistrovství světa ženských družstev, dříve nazývané Fed Cup, se bude hrát v pražské O2 areně od 1. do 6. listopadu.