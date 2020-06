Tenisový souboj týmů Plíškové a Kvitové bude i s diváky

Praha - První tenisoví fanoušci se můžou těšit na návrat do hlediště. Díky rozvolňování opatření proti šíření koronaviru se diváci dostanou na charitativní Tipsport Elite Trophy, v kterém se utkají týmy Karolíny Plíškové a Petry Kvitové. Dnes ve 14:00 půjdou prostřednictvím sítě Ticketportal do prodeje vstupenky v maximálním počtu 250 na den na první ze čtyř klání, které se uskuteční od 13. do 15. června na pražské na Štvanici.

Pořadatelé povolí vstup fanouškům, jelikož od 8. června se budou moci konat hromadné akce za účasti do 500 osob. "Začneme na nižším počtu, ale těšíme se, že budeme první tenisová akce s fanoušky," řekl ČTK promotér akce Tomáš Petera. "Předpokládáme, že to postupně budeme navyšovat," doplnil.

Týmy se dále utkají 23. až 25. června v Prostějově. Zbylé dva turnaje se budou hrát znovu na Štvanici - 11. až 13. července a 25. až 27. července.

V šestici s Karolínou Plíškovou jsou její dvojče Kristýna, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Tereza Martincová a Nikola Bartůňková. Dvojnásobnou vítězku Wimbledonu Kvitovou doplňují Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Ruska Jekatěrina Alexandrovová a Linda Fruhvirtová.

"Naším cílem není primárně soupeření Karolíny a Petry. Snažili jsme se najít co nejlepší formát, který bude hráčky bavit a ve kterém se budou cítit nejlépe. Chceme jim poskytnout kvalitní zápasy, aby si udržely formu," uvedl Petera.

Na každý turnaj bude nominována čtveřice a náhradnice. Za den se odehrají vždy tři dvouhry a jedna čtyřhra. Přenosy budou i v televizi a na streamech.

Každý odehraný fiftýn bude oceněn padesáti korunami od organizátora, které následně zdvojnásobí Nadace Tipsport. Vítězný tým obdrží po celé sérii šek s konečnou částkou, kterou pak věnuje nadaci dle vlastního uvážení. "Ve finále to může znamenat částku okolo šesti až sedmi set tisíc korun," odhadl Petera.