Tenisový pár Macháč a Siniaková: společný čas, snad mix a odznaky

Tokio - Tenista Tomáš Macháč prožívá pohádkové týdny. Na poslední chvíli se dostal do olympijského turnaje, šanci v Tokiu využil dnešní výhrou v prvním kole, ke které mu tleskala v hledišti přítelkyně - singlistka a elitní deblistka Kateřina Siniaková.

Dvacetiletý Macháč se dostal na olympiádu díky přerozdělování neobsazených míst a jednání Českého tenisového svazu s Mezinárodní tenisovou federací (ITF). Nabídku hrát turnaj pod pěti kruhy začátkem července přijal okamžitě, protože olympiáda je pro něj výjimečná.

"Když budu zdravý a hrát kvalitní tenis, tak můžu odehrát čtyřicet grandslamů, což je deset let," zmínil turnaje velké čtyřky, hlavní tenisové výzvy. "Ale olympiádu si můžu zahrát tak třikrát maximálně, myslím. Tenhle turnaj beru strašně moc. Jsem rád, že to takhle dopadlo, trošku se štěstím, s trošku větším asi, ale moc si vážím, že tady jsem," prohlásil.

Ve večerním souboji porazil za dvě a půl hodiny 6:7 a dvakrát 6:4 Portugalce Joaa Sousu. Napodobil tak favorizované české hráčky, které vyhrály v 1. kole všechny čtyři zápasy dvouher i dvě ve čtyřhrách. "Jsem rád, že jsem se k nim přidal," řekl Macháč.

Příště zkusí zaskočit favorizovaného Argentince Diega Schwatzmana. A existuje možnost, že by se Siniakovou hráli smíšenou čtyřhru, což se rozhodne v úterý. "Zapsaní jsme. První krok jsme udělali," uvedla třetí deblistka světa Siniaková. Do mixu se dostane šestnáct párů s nejlepším součtem žebříčků. "Šance je malá, ale není to nereálný," dodal Macháč, 145. hráč žebříčku dvouhry ATP.

Smíšenou čtyřhru ještě nehrál, ale věří, že by se Siniakovu mohli i útočit na stupně vítězů. "V uvozovkách stačí vyhrát dva zápasy a hrajeme dva zápasy o medaili. Je to debl a ještě smíšený, tam se může stát cokoli. Reálná šance na medaili oproti singlu je větší," uvedl.

Oba prožívají olympijskou premiéru umocněnou společným vztahem. "Málo sportovců zažije něco podobného. Program je nabitý a úplně se nepotkáváme, ale je to fajn. Můžeme si fandit, jdeme spolu na jídlo," prozradila Siniaková. "Je super tady mít někoho blízkého. Na tour se vídáme málo, takže jsem rád, že to takhle dopadlo. Trávíme spolu volno," řekl Macháč.

Jako bonus je Macháč v olympijské vesnici úspěšným sběratelem odznaků ostatních výprav. "Mám jich asi pětasedmdesát nebo osmdesát. Už potkávám státy, které mám. Teď už to bude těžké (rozšířit)," řekl berounský rodák. "Mám to rád, protože si myslím, že když ta možnost je, tak je to dobrý se i vidět s někým z jiného státu a prohodit pár slov," uvedl.