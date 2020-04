Tenisový Laver Cup se v Bostonu přesune na příští rok

Boston - Tenisový Laver Cup se kvůli přesunům v mezinárodním turnajovém kalendáři, které si vynutila pandemie koronaviru, letos neuskuteční. Čtvrtý ročník týmové exhibiční soutěže, který měl v září hostit Boston, pořadatelé odložili na příští rok.

Původně se mělo hrát v TD Garden letos od 25. do 27. září, představitelé French Open ale před měsícem oznámili, že kvůli karanténním opatřením přesunou grandslamový turnaj na podzim. Podle nového termínu by se na pařížské antuce mělo hrát od 20. září a oba turnaje by se tak dostaly do kolize.

Roger Federer, jehož společnost stála u vzniku Laver Cupu, označil odklad turnaje na nešťastný a neuspokojivý. "Zároveň je to ale správná věc, kterou je pro dobro všech potřeba udělat," uvedl grandslamový rekordman.

Tenisté Evropy a Výběru světa se o Laver Cup utkají v Bostonu od 24. do 26. září 2021 a na letošek prodané vstupenky zůstanou v platnosti. Předchozí ročníky třídenní soutěže šestičlenných týmů hostila Praha, Chicago a Ženeva, trofej dosud vždy získali evropští hráči.