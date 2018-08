New York - Před dvaceti lety došlo na první souboj sester Williamsových a na letošním US Open se Venus a Serena střetnou už potřicáté. K ostře sledovanému souboji amerických hvězd dojde v New Yorku ve 3. kole.

Bez problémů postoupil také první hráč světa Rafael Nadal, který si poradil 6:3, 6:4 a 6:2 s Kanaďanem Vaskem Pospisilem. "Ve druhém setu jsem se ve dvou gamech trápil na servisu. Poprvé jsem to zvládnul, pak ne. Ale naštěstí jsem si hned brejk vzal zpátky," řekl Nadal.

Osmatřicetiletá Venus Williamsová porazila ve druhém kole ve Flushing Meadows Italku Camilu Giorgiovou 6:4 a 7:5. O rok mladší a úspěšnější Serena si i za pomoci třinácti es poradila hladce s Němkou Carinou Witthöftovou dvakrát 6:2.

"Bude to zase bitva. Přichází brzy, ale tak to je. Raději bychom se utkaly později, ale není to konec světa," řekla Serena směrem k souboji s Venus ve třetím kole. Dřív se na grandslamu potkaly pouze jednou, a to právě při jejich prvním souboji, ke kterému došlo na Australian Open v roce 1998 a ve druhém kole vyhrála Venus.

I Venus konstatovala, že k utkání dojde brzy a obě se budou muset zlepšit. Jinak o rodinném souboji moc mluvit nechtěla. "Jinou otázku nemáte?" odbyla Venus novináře na tiskové konferenci a nechtěla ani komentovat předešlé vzájemné zápasy. "Z minulosti se snažím poučit a vždycky hledím do budoucna," řekla Venus.

Možná se Venus neměla chuť se Serenou porovnávat, jelikož za ní zaostává. Ve vzájemných zápasech vede Serena celkově 17:12 a na grandslamech 15:10. Serena už vyhrála čtyřiadvacet grandslamových titulů a Venus "pouhých" sedm.

Poslední vzájemný zápas ale zvládla lépe Venus. Vyhrála letos na turnaji v Indian Wells, ale faktem je, že Serena teprve začínala hrát po mateřské pauze. "Vzájemné zápasy nám pomáhají se zlepšit, tak tomu bylo vždy," řekla Serena.

Venus Williamsová vyhrála US Open v letech 2000 a 2001. Serena poprvé zvedla první ze svých šesti trofejí v roce 2002 a poslední před čtyřmi lety.

Americké publikum bude mít v pátek problém. Bude se muset rozhodnout, které ze sester fandit. "Normálně bych řekla, ať povzbuzují mě, ale v tomhle případě to je jedno. Ať budou fandit mně, nebo Venus, bude to fungovat," řekla Serena.