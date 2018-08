New York - Pětice českých tenistů v čele s pátou nasazenou Petrou Kvitovou vstoupí dnes do US Open. Aktuální česká jednička zahájí v 17:00 SELČ program na čtvrtém největším kurtu číslo 17 duelem s Belgičankou Yaninou Wickmayerovou. Jediného českého zástupce ve dvouhře mužů Jiřího Veselého čeká v 1. kole Francouz Corentin Moutet.

Osmadvacetiletá Kvitová se s Wickmayerovou utká podesáté v kariéře a v bilanci vzájemných zápasů vede 5:4, poslední duel v roce 2013 ale vyhrála Belgičanka. Ta ovládla i jejich jediné utkání na US Open v roce 2009, kdy nakonec došla až do semifinále.

Kristýnu Plíškovou dnes čeká rozjetá vítězka turnaje v Cincinnati Kiki Bertensová z Nizozemska. Markéta Vondroušová se při druhém startu na US Open pokusí poprvé projít přes 1. kolo, v němž se utká s Rumunkou Mihaelou Buzarnescuovou. Kateřina Siniaková nastoupí proti Estonce Anett Kontaveitové.

Dnešní program (začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: 18:00 Stosurová (Austr.) - Wozniacká (2-Dán.), Djokovič (6-Srb.) - Fucsovics (Maď.), 01:00 Nišioka (Jap.) - Federer (2-Švýc.), Keysová (14-USA) - Parmentierová (Fr.).

Kurt Louise Armstronga: Petkovicová (Něm.) - Ostapenková (10-Lot.), Gasparjanová (Rus.) - Kerberová (4-Něm.), Polansky (Kan.) - A. Zverev (4-Něm.), 01:00 Kyrgios (30-Austr.) - Albot (Mold.), Šarapovová (22-Rus.) - Schnyderová (Švýc.).

Grandstand: Ósakaová (Jap.) - Siegemundová (Něm.), Čilič (7-Chorv.) - Copil (Rum.), Garciaová (6-Fr.) - Kontaová (Brit.), Tiafoe (USA) - Mannarino (29-Fr.).

Kurt č. 17: 1. zápas Kvitová (5-ČR) - Wickmayerová (Belg.).

Kurt č. 5: 2. zápas Bertensová (13-Niz.) - Kristýna Plíšková (ČR).

Kurt č. 10: 4. zápas Kontaveitová (28-Est.) - Siniaková (ČR).

Kurt č. 13: 3. zápas Vondroušová (ČR) - Buzarnescuová (21-Rum.).

Kurt č. 15: 3. zápas Veselý (ČR) - Moutet (Fr.).