Acapulco (Mexiko) - Australský tenista Nick Kyrgios získal v Acapulcu pátý titul v kariéře. Ve finále porazil druhého nasazeného Němce Alexandera Zvereva 6:3, 6:4. Ženské finále ovládla Číňanka Wang Ja-fan, která zdolala turnajovou pětku Sofii Keninovou z USA 2:6, 6:3, 7:5 a poprvé vyhrála turnaj WTA ve dvouhře.

Kyrgios se dočkal turnajového prvenství po více než roce. Třiadvacetiletý Australan, který podle mnohých mrhá svým talentem, přijel do Mexika s bídnou letošní bilancí dvou vítězství a tří porážek. Někdejší třináctý hráč světa klesl v žebříčku až na 72. místo, ale v Acapulcu odehrál vynikající turnaj. Na cestě k titulu porazil tři hráče Top Ten.

V druhém kole vyřadil světovou dvojku Španěla Rafaela Nadala, který nevyužil tři mečboly, v semifinále si poradil s devítkou Američanem Johnem Isnerem a v sobotním finále na Kyrgiose nestačil ani Zverev. Třetí hráč světa absolvoval v Mexiku teprve druhý letošní turnaj po vyřazení v osmifinále Australian Open a ve vzájemné bilanci s Kyrgiosem si pohoršil na 3:4.

Čtyřiadvacetiletá Wang Ja-fan ve svém prvním finále v kariéře udolala o čtyři roky mladší Keninovou, přestože prohrávala 2:6 a 0:2. První singlovou trofej přidala 65. hráčka světa ke třem deblovým titulům a v pořadí WTA se poprvé posune do první padesátky, kde bude už čtvrtou čínskou tenistkou.

V ženské čtyřhře triumfovaly jiná Číňanka Čeng Saj-saj s Běloruskou Viktorií Azarenkovou. Bývalá světová jednička Azarenková získala první turnajový titul poté, co se jí v prosinci 2016 narodil syn. "Je to trochu výjimečné, když jsem poprvé vyhrála jako máma. Bylo to na poslední chvíli, ale nakonec se ten týden povedl," uvedla Běloruska po finále, v němž s Čeng Saj-saj porazily domácí tenistku Guilianu Olmosovou a Američanku Desirae Krawczykovou 6:1, 6:2.

Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Acapulcu

Muži (dotace 1,931.110 dolarů):

Dvouhra - finále:

Kyrgios (Austr.) - A. Zverev (2-Něm.) 6:3, 6:4.

Čtyřhra - finále:

A. Zverev, M. Zverev (Něm.) - Krajicek, Sitak (USA/N. Zél.) 2:6, 7:6 (7:4), 10:5.

Ženy (dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - finále:

Wang Ja-fan (Čína) - Keninová (5-USA) 2:6, 6:3, 7:5.

Čtyřhra - finále:

Azarenková, Čeng Saj-saj (Běl./Čína) - Krawczyková, Olmosová (3-USA/Mex.) 6:1, 6:2.