Tenisové organizace rozdělí mezi potřebné hráče 6 milionů dolarů

Londýn - Mezinárodní tenisové organizace daly dohromady více než šest milionů dolarů do fondu solidarity pro hráče a hráčky z nižších pater žebříčků, kteří se kvůli koronavirové pandemii mohou dostat do existenčních problémů. Do akce se společně zapojili profesionální asociace mužů ATP, ženská WTA, mezinárodní federace ITF i pořadatelé všech čtyř grandslamových turnajů.

Peníze budou rozděleny rovným dílem mezi zhruba 800 tenistů a tenistek, hráče dvouhry i čtyřhry. Jejich vyplácení budou řídit ATP a WTA podle kritérií, která budou brát v úvahu žebříčkové postavení a dosavadní výdělky na turnajích. Přesné podmínky zatím nebyly zveřejněny.

Tenisová sezona byla stejně jako naprostá většina sportovního dění přerušena v březnu a momentálně je turnajový program zrušený nejméně do 13. července. Koronavirové pandemii padl za oběť mimo jiné i Wimbledon, který byl pro letošek zrušen. Pořadatelé Roland Garros přeložili pařížský antukový grandslam na podzimní termín.