Legendární česko-americká tenistka Martina Navrátilová dnes převzala z rukou současného předsedy Senátu Miloše Vystrčila stříbrnou medaili předsedy Senátu Parlamentu ČR.

Navrátilová, které je nyní 68 let, emigrovala z komunistického Československa do Spojených států po US Open v roce 1975 a stala se jednou z nejlepších hráček ženského tenisu vůbec.