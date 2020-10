Tenis v Ostravě a MMA dostaly výjimku, fotbal by měl následovat

Praha - Tenisový turnaj WTA v Ostravě a galavečer MMA v Brně dostaly od hlavní hygieničky Jarmily Rážové výjimku a mohou se uskutečnit. Domácí zápasy fotbalistů Sparty a Liberce v prvním kole Evropské ligy by měly výjimku obdržet v nejbližší době, řekl ČTK mluvčí Národní sportovní agentury (NSA) Jakub Večerka.

V Česku jsou od pondělka zakázané veškeré sportovní soutěže, což vláda schválila ve čtvrtek 8. října. Už tehdy se ministr zdravotnictví Roman Prymula nechal slyšet, že mezinárodní akce dostanou výjimku. Na oficiální potvrzení ale pořadatelé tenisu a MMA museli takřka týden čekat a fotbalisté stoprocentní jistotu nemají dosud, i když právě o nich se Prymula v souvislosti s výjimkami zmiňoval.

Rážová po dnešním jednání s předsedou NSA Milanem Hniličkou postupovala chronologicky. Galavečer smíšených bojových umění Oktagon 17 se uskuteční v sobotu, turnaj elitních tenistek v Ostravě začne v pondělí. Výjimka pro utkání Evropské ligy, které jsou na programu 22. října, by měla následovat.

Opatření zakazující sportovní soutěže v Česku je zatím vyhlášeno do 25. října, ale vzhledem k dalšímu vývoji situace a zavedení ještě přísnějších restrikcí ode dneška je možné, že se prodlouží. Pak by o výjimku musela požádat mimo jiné i fotbalová Slavia, která první kolo Evropské ligy odehraje venku, ale ve druhém by měla 29. října v Edenu přivítat Leverkusen.