Tenis i golf uvítaly otevření sportovišť, turnaje ale mají daleko

Praha - Tenista Jiří Veselý i golfista Stanislav Matuš na jednu stranu vítají, že můžou na venkovní sportoviště. Na druhou ale ani jeden z nich neví, kdy se dostanou do akce. Turnajová sezona je totiž v obou sportech kvůli pandemii nového typu koronaviru odložena minimálně do půlky července.

Vláda v pondělí rozhodla, že je ode dneška opět možné individuálně sportovat na venkovních sportovištích. Mnozí profesionální sportovci tak můžou vyjít ze svých improvizovaných domácích tělocvičen a znovu vyrazit na hřiště.

"Je fajn, že nám konečně umožní trénovat," řekl ČTK nejlepší český tenista Veselý, aktuálně 65. v žebříčku dvouhry ATP. "Je super, že můžeme jít na hřiště. Být půl dne venku je určitě perfektní," přitakal nejlepší český golfista Matuš.

Veselý se ještě dnes sejde s realizačním týmem a vymyslí tréninkový plán. "A na kurt se plánuju vrátit co nejdřív," pronesl letošní vítěz turnaje v Puné. Matuš zase opustí svůj zahradní trénink a ve středu vyrazí na fairwaye a greeny. "Měl jsem udělaný pěkný set up, ale hrát na hřišti je samozřejmě lepší," usmál se.

Ani jeden z nich ale neví, kdy se poměří se soupeři. Tenisové turnaje ATP jsou přerušeny minimálně do 13. července. "Pauza bude ještě dlouhá. Trénování nebude nebude v takové intenzitě a objemu, jako bývá zvykem," řekl Veselý.

Matuš má hrací kartu na Challenge Tour, druhou nejvyšší evropskou soutěž, a první nezrušený turnaj je v půlce července ve Španělsku. "Otázkou je, jestli se odehraje, jestli tam půjde vycestovat. Bude to těžký rok," obává se Matuš. Nad otevřením sportovišť proto úplně nejásal. "Profesionály to nevysvobodí, když není co hrát."

Teoreticky mají šanci doma. Tuzemská golfová série Czech PGA Tour 2020 se zatím neodkládá a odstartovat by měla 20. května ve Slavkově. Pro tenisty zase chystá svaz sérii turnajů na rozehrání.

Na vodě mohou začít trénovat i veslaři a vedení Českého veslařského svazu rychle zpracovává manuál pro kluby. "Veslaři totiž nemohou využívat prostory loděnic. Mohou jen přijít, vzít si loď a jít na vodu. A samozřejmě mohou trénovat jen na skifech, dvojskifech a dvojce bez," řekl generální sekretář svazu Josef Johánek.

Doposud se veslaři připravovali doma na trenažérech. "Rozvezli jsme je reprezentantům, kteří potřebovali. Naštěstí jsme letos pořádali mistrovství Evropy na trenažérech, takže jsme jich měli dostatek. Ještě jsme se jich nestačili zbavit," pousmál se Johánek.