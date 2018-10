Pardubice - Hokejisté Chomutova v probíhající sezoně zatím nepoznali nic jiného než porážky a s nulou na bodovém kontě povolali do zbraně zkušeného Radka Dudu. Devětatřicetiletý útočník poprvé naskočil v Pardubicích, kde se uvedl několika střeleckými pokusy a jednou asistencí. K premiérovému vítězství v dobře rozjetém zápase ale Pirátům nepomohl ani on.

"Takový je život. Samozřejmě bychom chtěli všichni vyhrávat, ale situace není lehká. Za každou chybu jsme brutálně potrestáni. Tak to bývá, když je tým dole. Jiní mohou dělat chyby a nic tam nepadne," řekl po utkání Duda, který hrál doposud v sezoně druhou nejvyšší soutěž za Benátky nad Jizerou. V deseti zápasech za Středočechy nastřádal šest bodů za tři góly a stejný počet asistencí.

Při návratu do extraligy zaznamenal jednu asistenci a neměl daleko ani ke vstřelení gólu. "Cítil jsem se dobře, měl jsem spoustu šancí... Ale přijel jsem klukům pomoct a jsem tu od toho, abych udělal rozdíl. A ten jsem bohužel dneska neudělal. Ten zápas jde za mnou," přiznal sebekriticky Duda. Při hodnocení celého týmu už byl shovívavější. "Nemáme hlavy dole, odehráli jsme dobrý zápas, ale detaily ve hře dělají rozdíl."

Podle Dudy musí Piráti zapracovat hlavně na přesilovkách. "Když přijde přesilovka, která může s výsledkem něco udělat, tak musíme udeřit. Musíme to mít jasně zajeté. Je potřeba všechno zjednodušit, hokej je dávno vymyšlený," poznamenal útočník, který v extralize hrál také za Plzeň, Litvínov, Spartu, Liberec, České Budějovice a především Slavii, s níž získal dva mistrovské tituly.

S Chomutovem je Duda zatím domluvený na dvouměsíční spolupráci, ale vyloučit se nedá ani další pokračování. "Uvidíme, jak to bude vypadat. Nemá cenu plánovat, ale myslím, že s Vláďou Růžičkou se vždycky domluvíme a řekneme si, co a jak," nechal Duda ve hře všechny možnosti. V předchozích dvou sezonách hrál vyhlášený bouřlivák druhou německou ligu za EHC Freiburg.

Při návratu do extraligy Dudu překvapilo především extraligové tempo, i když opačným způsobem, než by se dalo čekat. "První liga je možná rychlejší. Posledních pět zápasů jsem hrál s osmnáctiletými kluky a bylo to náročné, abych jim stačil. Kluci v Benátkách mě perfektně připravili, reprezentuji i je," prohlásil Duda.