Tenhle úspěch možná doceníme až mnohem později, řekl Trpišovský

Glasgow - Podle trenéra Jindřicha Trpišovského se možná až časem plně docení, jakého úspěchu fotbalisté pražské Slavie dosáhli. Červenobílí po výhře 2:0 ve venkovní odvetě vyřadili v osmifinále Evropské ligy Glasgow Rangers a podruhé za poslední tři sezony prošli do čtvrtfinále. V něm by si přál slávistický trenér dostat další ostrovní celek slavný Manchester United.

"Je to skvělé. Během tří let být dvakrát ve čtvrtfinále je pro český klub obrovský úspěch a my si toho moc vážíme. Navíc ta cesta není nikdy jednoduchá. Předloni jsme se ve vyřazovací fázi museli prokousat přes Genk a Sevillu, teď přes Leicester a Rangers, ještě k tomu odvety venku. Stojí to hodně úsilí a je to úspěch, který možná doceníme až mnohem později," řekl Trpišovský v nahrávce pro média od klubu.

Jeho svěřenci podle něj předvedli v odvetě vynikající týmový výkon. Po domácí remíze 1:1 dal ve 14. minutě vedoucí gól Peter Olayinka a v 74. minutě zaznamenal pojistku Nicolae Stanciu. V té době už Rangers hráli bez dvou vyloučených hráčů.

"Zápas byl hodně fyzicky náročný, soubojově náročný. Bylo vidět, že spousta našich hráčů nastoupila ve zdravotním stavu, který nebyl úplně optimální. Během zápasu se to projevilo. Byli jsme nuceni čtyřikrát střídat kvůli zdravotním věcem," podotkl Trpišovský.

"Pomohl nám první gól, který soupeře trochu opařil a nám dal dobrou výchozí pozici do zápasu. Pak to bylo hlavně o defenzivě. V podstatě jsme neudělali žádnou chybu, soupeře jsme pustili k jedné střele," dodal kouč.

V 61. minutě střídající Kemar Roofe trefil do hlavy kopačkou slávistického brankáře Ondřeje Koláře a byl vyloučen. Hostující gólman opustil trávník na nosítkách a mezi tyčemi ho nahradil osmnáctiletý debutant Matyáš Vágner.

"Ten zákrok na Koliho byl brutální. Vím, že bylo nějaké šití. Je podezření na otřes mozku, má jet to nemocnice. Neumím teď říct. Ale jestli to dopadne tak, jak to teď vypadá, bude to zlaté," věřil Trpišovský, že Kolář bude v pořádku.

Chválil Vágnera. "Tým makal skvěle, ale jestli je dnes pro mě někdo hrdina, je to Vagi. Jestli se nepletu, byl to jeho debut v seniorské kategorii v takovéhle situaci. Na druhou stranu je možná lepší, že do toho skočil takhle rovnou, než kdyby šel do zápasu od začátku. Klobouk dolů před ním, jak klidný do toho vstoupil. Celá střídačka domácích řvala na hráče, ať hned střílí, on to ale unesl skvěle," řekl Trpišovský.

"Hned musel řešit možná úplně nejtěžší situaci v celém zápase pro brankáře, ale vyřešil ji ale úplně skvěle. Celkově byl jistý, hrál dobře nohama a vyřešil i nějaké centry. Skvělý výkon, dodal nám jistotu," doplnil.

Rangers v předchozím kole dali Antverpám za dva duely devět branek, proti Slavii se ale prosadili jen jednou. "Myslím, že to byl obrovsky týmový výkon, o vůli, o bojovnosti. Za 180 minut toho dvojzápasu jsme nepustili Rangers ze hry do gólové šance, gól doma jsme dostali ze standardky. Je potřeba vyzdvihnout týmovou práci," řekl Trpišovský.

Při pátečním losu čtvrtfinále by chtěl po Leicesteru a Rangers další ostrovní tým. "Vždy jsem si nejvíc přál Manchester United nebo Liverpool. Manchester je v osudí poněkolikáté. Je to zkrátka Old Trafford. V osudí je posledních osm týmů, takže šance je poměrně velká. Před dvěma lety se mi splnila Chelsea a myslím, že by pro celou Slavii bylo krásné, kdyby odehrála soutěžní zápasy s United. Máloco může být více," dodal.