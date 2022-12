Tenhle tým si zaslouží jít stejně daleko jako v roce 2018, řekl Giroud

Chúr (Katar) - Útočník Olivier Giroud si myslí, že francouzští fotbalisté si zaslouží na mistrovství světa v Kataru dojít stejně jako před čtyřmi lety v Rusku až na vrchol. Současný kádr se podle něj vyznačuje tou samou mentalitou a obětavostí jako tým v roce 2018. "Les Bleus" v sobotním čtvrtfinále díky jeho vítězné trefě porazili Anglii 2:1 a přiblížili se tomu, aby po 60 letech jako první tým obhájili trofej, což se naposledy povedlo Brazílii.

Úřadující mistři světa vedli od 17. minuty po brance Auréliena Tchouaméniho, devět minut po přestávce vyrovnal z penalty Kane. Díky 53. gólu vyrovnal nejlepšího střelce anglické reprezentace Waynea Rooneyho. V 78. minutě však rovněž 53. trefou v národním týmu rozhodl historicky nejlepší francouzský kanonýr Olivier Giroud.

"Je to úžasné. V obraně jsme si vedli výborně. Tohle vítězství mi trochu připomíná to proti Belgii v semifinále 2018. Grizi (Griezmann) mi skvěle nahrál," citovala média Girouda.

"Byl to velký zápas, známe potenciál Anglie. Na mužstvo jsem nesmírně hrdý. Mentalitou a obětavostí mi to připomíná rok 2018. Tenhle tým si zaslouží jít opět stejně daleko," uvedl šestatřicetiletý hráč AC Milán.

Pochvaluje si rozpoložení v mužstvu. "V kabině jsme zpívali a tancovali. Přišel šéf francouzského fotbalu Noël Le Graët a (bývalí reprezentanti) Lilian Thuram a Claude Makélélé. Je krásné vidět v šatně takovou náladu," konstatoval někdejší útočník Montpellieru, Arsenalu nebo Chelsea.

Zatímco na minulém světovém šampionátu coby pravidelný člen základní sestavy nevstřelil ani gól, v Kataru mu se čtyřmi trefami spolu s Argentincem Lionelem Messim patří druhé místo mezi střelci. Na vedoucího spoluhráče Kyliana Mbappého mu chybí jediná branka.

Ve středečním semifinále vyzvou Francouzi největší překvapení turnaje Maroko, které jako první africký tým v historii došlo mezi nejlepší čtyřku. Skupinu ovládlo před obhájci stříbra a bronzu Chorvaty a Belgií a Kanadou. V osmifinále zdolalo na penalty Španělsko a ve čtvrtfinále 1:0 Portugalsko.

"Neexistuje moc lidí, kteří by čekali Maroko v semifinále. Zaslouží si tam ale být. Je to pro ně historická chvíle," řekl francouzský kouč Didier Deschamps, jemuž po turnaji končí smlouva. Postupem do semifinále splnil s mužstvem cíl, který vytyčil Le Graët.

"Budu trénovat v semifinále a pak uvidíme, co se stane. Nic dopředu nevím. Vyřešíme to, až se k tomu dostaneme. Je skvělé, že jsme splnili to, co po mně předseda federace chtěl a že je spokojený. Nechte nás ale vychutnat si vítězství nad Anglií. Opět jsme mezi posledními čtyřmi celky. Soustřeďme se na středu. Na nic jiného v tuto chvíli nemyslím," podotkl Deschamps.

"Máme silný kádr, ale také správný přístup. Možná máme i trochu štěstí. Užíváme si to," prohlásil Deschamps, jeden ze tří mužů, kteří ovládli světový šampionát jako hráč i trenér.