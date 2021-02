Praha - Tendr na testy do škol bude zřejmě řešit pondělní vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) chce vysvětlení po ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD), proč vybral ve stamilionovém tendru na antigenní testování pro školy firmu, která podle zjištění serveru Seznam Zprávy nesplnila nastavené podmínky. Hamáček v reakci na twitteru uvedl, že na pondělní vládě předloží veškeré podklady týkající se výběru testů do škol a požádá i o účast bezpečnostních služeb. Ministerstvo vnitra v pátek oznámilo, že antigenní testy pro testování ve školách bude dodávat firma Tardigrad International Consulting.

Společnost má dohromady dodat 3,654.000 testů do 15. března, cena za test včetně dopravy je 65 korun, uvedlo ministerstvo vnitro v pátek v tiskové zprávě. Podle ministerstva byla společnost jediná, která splnila jak formální podmínky, tak požadavky na cenu a na schopnost dodat požadované množství testů včas.

Server Seznam Zprávy poté napsal, že vybraná firma podle zadávací dokumentace ale nesplnila podmínky soutěže. Ministerstvo vnitra požadovalo dodávku minimálně 914.680 kusů testovacích sad, a to nejpozději do 25. února, to ale Tardigrad International Consulting nezaručila. Ministerstvo v pátek oznámilo, že prvních 800.000 testů do Česka dorazí 28. února. "Celkem jsme obdrželi devět nabídek, které posoudila komise z hlediska ceny a schopnosti dodat požadované množství. Jediná firma nabídla kompetitivní cenu a schopnost dodávek v požadovaném čase," řekl Hamáček. Podle něj by žádná z firem státu dříve testy než na konci února nedodala.

Tendru se ale podle serveru účastnila i společnost Chironax, která nejenže garantovala požadovanou dodávku testů v termínu podle výzvy ministerstva vnitra, ale nabídla i lepší cenu - jeden test včetně dopravy za 53,90 korun, napsaly Seznam Zprávy. Ministerstvo vnitra na dotaz serveru uvedlo, že Chironax vyhodnotilo jako rizikovou z hlediska ekonomických dat i spolehlivosti, přestože podle Seznam Zprávy dodává ochranné pomůcky i Správě státních hmotných rezerv. Firma se chce bránit.

"Pan ministr Hamáček to bude muset vysvětlit. Různé firmy se mi nyní ozývají a posílají mi kritiku na samotný výběr dodavatele antigenních testů včetně toho, že jde o neznámou poradenskou společnost bez dohledatelné historie," řekl serveru premiér.

"Vyhrála firma, kterou vybrala komise složená ze zástupců ministerstva vnitra, ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví," reagoval pro Seznam Zprávy na premiérova slova Hamáček. Na twitteru pak napsal, že premiérovi navrhl, že na pondělní vládě předloží veškeré podklady týkající se tendru. "Vláda posoudí, zda komise složená ze zástupců MV, MZd a MŠMT postupovala správně na základě pondělního usnesení vlády," napsal Hamáček.

Vysvětlení Hamáčkova výběru kromě premiéra požadují také Piráti. "Pan Hamáček je povinen se této kauze postavit čelem a vysvětlit, proč nebyla vybrána firma, která nabízí ty samé testy levněji a byla by schopna zajistit dříve jejich dodání," napsal serveru pirátský poslanec Lukáš Bartoň. Podle něj musí být dodavatel vybrán zcela transparentně. "Divím se, že vysoutěžený dodavatel antigenních testů nemá ve sbírce listin zveřejněné žádné účetní závěrky, ačkoliv mu to ukládá zákon, a není tak možné zjistit ani jeho finanční kondici," dodal Bartoň.

Mezinárodní skupina Tardigrad se zabývá přepravou zásilek v zákazníkem požadované teplotě. Česká pobočka, Tardigrad International Consulting s.r.o., byla založena v roce 2016 britskou společností Tardigrad International LP. Od července 2019 je jejím jediným společníkem a jednatelem Monika Jírovcová. Základní kapitál společnosti činí 1000 Kč. Vyplývá to z údajů internetové verze obchodního rejstříku.