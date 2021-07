Ten vstup je úžasný, těšilo letní posilu Slavie Schranze po prvním hattricku

Teplice - Útočník Ivan Schranz si těžko mohl představit lepší premiéru v základní sestavě fotbalistů Slavie. Sedmadvacetiletý slovenský reprezentant se v předehrávce 2. ligového kola v Teplicích dočkal prvního hattricku v dospělé kariéře, zařídil Pražanům vítězství 3:1 a navíc stylově oslavil jubilejní 100. start v české nejvyšší soutěži. Povedený výkon v jednom zápase však nepřeceňuje. Věří, že se český šampion ideálně naladil na středeční úvodní utkání 3. předkola Ligy mistrů v Budapešti proti Ferencvárosi.

"Samozřejmě ten vstup je úžasný, mám z toho osobně velkou radost. Je to můj první hattrick. Zároveň jsem i velmi šťastný z toho, že se nám podařilo navázat na první zápas ve Zlíně. Další tři body jsou doma. Čeká nás velmi těžký zápas s Ferencvárosem a věřím, že jsme se jako tým i já osobně dobře naladili," řekl při on-line rozhovoru Schranz.

K hattricku měl během dospělé kariéry už několikrát blízko. V dresu Jablonce a předtím Českých Budějovic už zaznamenal dvě branky v jednom utkání české ligy, ale tři trefy v zápase dokázal dát až dnes. Hattrick završil v 81. minutě, o chvíli dříve ještě velkou šanci zahodil.

"Byl jsem z toho smutný a nahněvaný na sebe. Mohl jsem na hattrick dosáhnout a hlavně uklidnit mužstvo už dříve. Byla to čistá a stoprocentní šance, kterou jsem měl proměnit. Mohlo nás to stát body. Jsem vděčný, že přišla ještě jedna šance. Tu se podařilo proměnit," pochvaloval si Schranz.

První dvě branky ve 22. minutě a v nastavení první půle mu připravil přihrávkami Oscar Dorley. "Osky hrál fantasticky, centry má neskutečné. Fantasticky mi to dvakrát připravil, já už měl pozici jednoduchou," uvedl Schranz.

Ve Slavii se možná až nečekaně rychle adaptoval. "Hraje se mi výborně. Je tu skvělé prostředí, výborný realizační tým a fantastičtí spoluhráči. I díky tomu, že jsem v Česku nějaký čas, tak adaptace proběhla, stále probíhá, rychle. Věřím, že to bude ještě lepší," prohlásil Schranz, který hrál v minulosti českou ligu za Jablonec, České Budějovice a Duklu Praha.

Nechtěl příliš spekulovat, zda mu dnešní výkon vynese místo v základní sestavě pro středeční utkání v Budapešti. Jeden povedený zápas nepřeceňuje. "Aby byl hráč v základní sestavě Slavie, musí neustále podávat stoprocentní výkony. Konkurence je tu obrovská. Je třeba to dokazovat v každém zápase, na každém tréninku. Teď se mi to podařilo, jsem rád, ale to nic neznamená. Musím stále pracovat," řekl účastník nedávného mistrovství Evropy.

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský si pochvaluje jeho univerzálnost. "Ivan potvrdil velmi dobrý výkon v druhém poločase ve Zlíně. Ukazuje, že s ním můžeme počítat, ať už do základní sestavy nebo na dostřídání. Jsem rád, jak to zvládnul, rychle se adaptuje. Je to trošku odlišný typ křídla, než máme. Obrovská výhoda navíc je, že je schopný nastoupit na všech čtyřech ofenzivních postech," uvedl Trpišovský.