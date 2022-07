Praha - Tempo nárůstu nově potvrzených případů koronaviru v Česku zpomaluje. V uplynulých sedmi dnech přibylo v zemi 16.916 nových případů koronaviru, to je zhruba o 2200 víc než předchozí týden, o týden dřív činil nárůst 4400. Ve čtvrtek byl počet nově odhalených případů nižší jak v mezitýdenním srovnání, tak v porovnání se středou. Laboratoře odhalily 2558 nově nakažených, oproti minulému čtvrtku je to o 139 méně, oproti středě o 418. Mírně nižší byl ale i počet provedených testů. Hospitalizovaných s onemocněním covid-19 je 1170, z toho 38 ve vážném stavu. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Denní počty nově potvrzených případů nákazy koronavirem v mezitýdenním srovnání rostly od začátku června. Tehdy se pohybovaly kolem dvou až tří stovek. Za nárůstem počtu případů během letních měsíců jsou nakažlivější submutace koronavirové varianty omikron. Odborníci předpokládají, že letní vlna by mohla koncem července kulminovat. V tomto týdnu přibylo nejvíc nakažených v pondělí, kdy testy potvrdily 3768 případů, přes 3000 nově nakažených bylo ještě v úterý, v ostatní všední dny se počty držely pod třítisícovou hranicí. Jen za čtvrtek počty v mezitýdenním srovnání klesly.

Mírně nižší byl ve čtvrtek ale i počet testů, laboratoře provedly 5551 PCR testů a 3710 antigenních testů, ve středu byl jejich počet v součtu asi o tisícovku vyšší a před týdnem zhruba o 600.

Incidenční číslo, tedy počet nově potvrzených případů nákazy koronavirem za posledních sedm dní v přepočtu na 100.000 obyvatel k dnešku kleslo na 158, o den dříve bylo na 159. Minulý pátek byla incidence 138. Nejvyšší hodnotu má i nadále v Praze, kde dosahuje hodnoty 233. Relativně nejlepší epidemická situace je v Libereckém kraji s incidenčním číslem 93.

Množství hospitalizovaných narůstá zhruba od poloviny června, kdy bylo v nemocnicích kolem 100 lidí. Ještě na začátku července bylo hospitalizovaných 200. Od pondělí vyžaduje nemocniční péči přes 1100 nakažených, minulý čtvrtek bylo hospitalizovaných 832. V těžkém stavu je nyní 38 pacientů, před týdnem to bylo o šest méně.

Za celou dobu epidemie covidu-19 v Česku, tedy od března 2020, bylo v zemi potvrzeno přes 3,98 milionu případů nákazy koronavirem. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty případy, kdy se někdo nakazil opakovaně. Podezření na opakovanou nákazu eviduje ministerstvo přes 283.000. Od začátku epidemie zemřelo v ČR 40.448 lidí s covidem-19, v uplynulých sedmi dnech evidují statistiky 65 zemřelých s potvrzenou nákazou, jejich počet se v mezitýdenním srovnání zdvojnásobil.