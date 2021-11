Téměř stovka zemí se v Glasgow připojila k závazku snížit emise metanu

Glasgow - Americký prezident Joe Biden, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a kanadský premiér Justin Trudeau dnes na klimatické konferenci v Glasgow představili společný závazek téměř stovky zemí snížit emise metanu. Podle Bidena se k cílům snížit do roku 2030 úniky metanu do atmosféry o 30 procent oproti roku 2020 zavázaly země, jež dohromady představují přes 70 procent světového hrubého domácího produktu a polovinu veškerých emisí tohoto plynu. Trudeau přislíbil, že Kanada do roku 2030 sníží emise metanu při těžbě ropy a zemního plynu o 75 procent oproti úrovni z roku 2012.

"Tímto globálním závazkem činíme z (klimatické konference) COP26 okamžik, kdy se svět posouvá od ambicí k činům," řekla von der Leyenová. EK podle ní příští měsíc navrhne pravidla pro regulaci produkce metanu, která například stanoví limity toho, kolik plynu může unikat při těžbě ropy či zemního plynu. "Největší prostor pro zlepšení je bez jakýchkoli pochyb v energetickém sektoru," řekla von der Leyenová.

EK podle ní rovněž podporuje založení mezinárodní nezávislé agentury, která by emise metanu monitorovala na celosvětové úrovni.

Podle Bidena nový závazek "změní pravidla hry", protože téměř polovinu veškerého dosud pozorovaného oteplení planety vědci přisuzují právě metanu. Ten má více než osmdesátkrát větší schopnost zachytávat teplo v atmosféře než oxid uhličitý. Zároveň se však z atmosféry mnohem rychleji odbourává, a tak je podle Bidena snížení jeho emisí do roku 2030 nezbytným krokem ke splnění dlouhodobých klimatických cílů, které se většinou soustředí na rok 2050.

"Jedna z nejdůležitějších věcí, které můžeme v této rozhodující dekádě udělat (...) je snížit emise metanu tak rychle, jak to jen bude možné," řekl americký prezident. Bidenova administrativa nedávno představila novou strategii snížení produkce metanu v energetickém sektoru i v zemědělství. Boj proti únikům metanu Biden označil rovněž za obrovskou příležitost pro vytvoření tisíců nových pracovních míst.

Trudeau nad rámec společného závazku přislíbil, že Kanada jako velký producent ropy a zemního plynu sníží do roku 2030 úniky metanu ve svém energetickém sektoru o 75 procent oproti roku 2012. Poznamenal přitom, že se tím stane první zemí, která vyslyší volání Mezinárodní agentury pro energii (IEA). Vyzval pak další významné producenty ropy, aby se ke Kanadě připojili.

Snížení úniků metanu v energetickém sektoru považují odborníci za jeden z nejsnadnějších způsobů, jak zmírnit emise skleníkových plynů, protože lze dosáhnout značných pokroků s již dostupnými technologiemi a za poměrně nízkou cenu. Obtížnější je to naopak například v zemědělství, velké množství tohoto skleníkového plynu totiž produkují krávy. Značná část emisí pak pochází mimo jiné ze skládek odpadu.

Bidenova administrativa dnes při příležitosti oznámení globálního závazku představila také svůj nový domácí plán, v němž bude mít hlavní slovo Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA). Ta získá pravomoc regulovat uvolňování metanu při těžbě ropy a zemního plynu.

Těžební společnosti budou muset pravidelně monitorovat, zda z jejich nalezišť a s nimi spojené infrastruktury neuchází metan a případně zjednat rychlou nápravu. Nová regulace bude rovněž vyžadovat pro těžařích ropy, kteří produkují zemní plyn jako vedlejší produkt, aby jej buď prodali, nebo spálili místo prostého vypouštění do atmosféry. Po firmách bude vláda vyžadovat rovněž investice do skladovacích nádrží, kompresorů či pump, aby při jejich provozu neunikal plyn do ovzduší.

Pravidla začnou platit pravděpodobně od roku 2023 a budou zaměřena na snížení úniků metanu při těžbě ropy a zemního plynu o 74 procent do roku 2035 vůči roku 2005, uvádí EPA.

Británie, Spojené státy, Indie, Čína nebo EU dnes uvedly, že budou usilovat o to, aby se ve všech částech světa do roku 2030 zvýšila výroba oceli téměř bez emisí. Agentura Reuters připomíná, že ocelářství je jeden z největších zdrojů emisí oxidu uhličitého na světě. Více než polovina světového objemu oceli se vyrábí v Číně. Spojené státy a EU v neděli ukončily několikaletý spor ohledně cel na hliník a ocel a zároveň uvedly, že budou spolupracovat na vzniku mezinárodních opatření proti "špinavým" postupům při výrobě a nadměrečné kapacitě v tomto odvětví.

Několik zemí se dohodlo na snadnějším sdílení čistých technologií

Několika zemí včetně Spojených států, Británie, Indie a Číny se na klimatické konferenci OSN ve skotském Glasgow dohodlo na snadnějším sdílení čistých technologií v energetice či dopravě. Podle nich jde o krok, který pomůže řešit klimatickou krizi, uvedl list The Guardian.

Celosvětový přechod k zelené energetice či bezemisním vozidlům s sebou nese vysoké náklady, které pomůže snižovat co nejmasovější produkce technologických novinek. Tento jev byl v minulosti patrný například u solárních panelů či LED žárovek.

Signatářské země se nyní zavázaly sladit své technologické standardy a koordinovat investice pro potřeby urychlení výroby. Cílem je dosáhnout co nejrychleji "bodu zlomu", kdy budou zelené technologie dostupnější než ty, které využívají fosilní paliva.

Prioritou je rozšíření nových technologií v pěti oblastech, kterými jsou výroba čisté elektřiny, vozidla na elektrický pohon, bezemisní výroba oceli, technologie využívající vodík a udržitelné zemědělství. Do roku 2030 by tyto technologie měly být dostupné všem státům a potenciálně vytvořit 20 milionů nových pracovních míst, uvedli signatáři.

"Tím, že z čisté technologie učiníme cenově nejdostupnější, nejdosažitelnější a nejatraktivnější volbu v odvětvích, která v současnosti nejvíce znečisťují životní prostředí, můžeme snížit emise po celém světě," citoval The Guardian britského premiéra Borise Johnsona.

Americký prezident Joe Biden sdělil, že Spojení státy půjdou příkladem a se světem se budou o své inovace dělit. Podle agentury DPA také uvedl, že USA v příštích čtyřech letech zčtyřnásobí prostředky pro výzkum a vývoj v oblasti čistých energií.

Světoví lídři na COP26 přislíbili, že do roku 2030 zastaví odlesňování

Světoví lídři se v pondělí na klimatické konferenci COP26 v Glasgow zavázali, že do roku 2030 zvrátí úbytek světových lesů. Ke společnému prohlášení se připojilo přes 100 států včetně Brazílie, Indonésie a Konžské demokratické republiky, na jejichž území se rozkládají většina světových tropických pralesů. Odborníci nicméně upozorňují, že podobné sliby již řada zemí v minulosti učinila, ale nakonec je nesplnila.

V ujednání se země zavázaly k poskytnutí zhruba 19,2 miliardy dolarů (asi 423 miliard Kč) z veřejných i soukromých zdrojů na ochranu a obnovu lesů, boj s požáry a podporu původních obyvatel. Na území států, které se k dokumentu připojily, leží celkem asi 85 procent světových lesů.

Vlády 28 zemí se také zavázaly k eliminování negativního dopadu světového obchodu s potravinami, jako jsou palmový olej, sója či kakao, na úbytek lesů.

Británie, která letošní konferenci hostí, závazek prezentovala jako první velký úspěch vzešlý z dvoudenního summitu lídrů. "Budeme mít šanci ukončit dlouhou historii lidstva jako dobyvatele přírody a namísto toho se staneme jejími opatrovníky," řekl v dnešním vystoupení britský premiér Boris Johnson. Podotknul, že závazek dosud podepsalo 110 světových lídrů, včetně představitelů Číny, Ruska a Brazílie.

K tématu na konferenci vystoupil i americký prezident Joe Biden, podle nějž je ochrana největších světových lesů nezbytná ve snaze o dosažení klimatických cílů. "Lesy mají potenciál snižovat úroveň uhlíků na celém světě o více než třetinu," řekl americký prezident. "Budeme pracovat na tom, abychom se ujistili, že trhy uznají pravou ekonomickou hodnotu přírodních pohlcovačů uhlíku a budeme motivovat vlády, majitele půdy a další hráče, aby učinili ze zachování (lesů) svou prioritu," řekl Biden.

USA, Británie, Norsko, Německo, Nizozemsko a 17 soukromých sponzorů kromě toho v pondělí podle agentury AP oznámily záměr poskytnout v příštích čtyřech letech 1,7 miliardy dolarů (37 miliard Kč) na pomoc původním obyvatelům žijících v tropických lesích. Prostředky mají pomoci ochránit a posílit práva původních obyvatel a místních komunit na půdu a využívání místních zdrojů.

Řada expertů ale upozorňuje, že s podobnými závazky přišli světoví lídři již v minulosti, nicméně je nakonec nedodrželi. Podle Alison Hoarové z analytického ústavu Chatham House si například v roce 2014 vytyčili cíl do roku 2030 skončit s odlesňováním, které se nicméně od té doby v mnoha zemích zrychluje. Aby nový závazek uspěl, bude jej podle ní nutné ukotvit v legislativě jednotlivých zemí a vlády budou muset spolupracovat s občanskou společností, soukromými firmami a původními obyvateli.

"Otázkou je, jestli se tato oznámení ohledně odlesňování, která se dobře vyjímají v novinových titulcích, nakonec promění na víc, než jen na prázdné sliby, nebo jestli je bude následovat skutečná regulace, která je tak nutně potřeba," řekla Jo Blackmanová z britské neziskové organizace Global Witness.

Loni z povrchu Země zmizela oblast deštného pralesa o rozloze Nizozemska a ačkoliv míra odlesňování v posledních dvou desetiletích celosvětové klesá, každoročně zmizí asi deset milionů hektarů tohoto lesů. "Nemáme nedostatek podobných politických závazků," řekl k novému dokumentu Tim Christophersen z programu OSN na ochranu životního prostředí. "Trpíme však nedostatkem peněz a politické vůle na jejich uskutečnění," dodal.

K záchraně planety je nutné jednat teď nebo nikdy, varovala Čaputová v Glasgow

Světoví lídři musí podniknout rozhodné kroky k záchraně naší planety teď nebo nikdy, řekla na summitu lídrů při klimatické konferenci COP 26 v Glasgow slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Dodala, že pokud se nepovede dosáhnout potřebné shody, bude se na příštích klimatických konferencích hovořit již jen o nezvratné zkáze pro naše životní prostředí. "Od doby, kdy jsem se v Paříži dohodli na dosažení uhlíkové neutrality do poloviny století, se COP sešel několikrát. Věda však mluví jasně: Od toho cíle jsme ještě daleko," řekla slovenská prezidentka. COP je zkratkou pro nejvyšší rozhodovací orgán zemí, jež přistoupily k Rámcové konvenci OSN o změnách klimatu (UNFCCC). "Musíme posílit naše snahy o snížení emisí a zmírnění dopadů klimatické krize," pokračovala. "Pokud selžeme, tak budeme na příštích konferencích COP jednat jen o nezvratné zkáze naší planety a jejího životního prostředí. Tomuto scénáři se dá ještě tak tak vyhnout. Ale zatím to vypadá, že mu nezvládáme předejít," dodala. Evropská unie podle Čaputové dělá, co je potřeba tím, že se zavázala ke snížení emisí o 55 procent do roku 2030 a k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Emise skleníkových plynů na Slovensku podle prezidentky klesly o 46 procent oproti úrovni z roku 1990, metanu země pod Tatrami produkuje o polovinu méně. Poznamenala však, že k předejití nejhorších scénářů je zapotřebí přijmout celosvětově koordinované kroky. Jednat podle ní musí nejen EU a další bohaté země, ačkoliv ty nesou za současnou krizi zvláštní odpovědnost. "Musíme se na tom podílet všichni, včetně těch států, jejichž nejvyšší představitelé nejsou v Glasgow," prohlásila ve zjevné narážce na Rusko, Čínu, či Turecko, které jsou jedněmi z největších světových producentů skleníkových plynů, ale jejich lídři na klimatickou konferenci nepřijeli. "Uhlíková stopa letadel, kterými jsme přiletěli, nesmí být jediným výstupem letošní (konference) COP," řekla Čaputová a vyzvala k přijetí konkrétních závazků. "Máme různé startovní pozice a cesty rozvoje, ale máme jeden společný cíl: Zachovat naši planetu. Pojďme podle toho jednat," řekla slovenská prezidentka.