Téměř půlka Němců počítá s účastí AfD na vládě do deseti let

Berlín - Téměř polovina Němců je přesvědčena, že pravicově populistická Alternativa pro Německo (AfD) se v příštích deseti letech dostane do vlády na zemské nebo dokonce celoněmecké úrovni. Ukázal to průzkum institutu YouGov, který vznikl poté, co byl minulý týden ministerský předseda v některé ze spolkových zemí poprvé zvolen i hlasy AfD. Tento vývoj v Durynsku vyvolal v Německu politickou bouři.

S účastí AfD, v níž postupně sílí národovecké křídlo, na vládě v příštích deseti letech počítá 48 procent Němců. O tom, že se tak nestane, je přesvědčeno 29 procent dotázaných.

Zhruba čtvrtina obyvatel spolkové republiky - 26 procent - má podle průzkumu za to, že účast AfD na vládě v některé ze 16 spolkových zemí je v pořádku, 19 procent by jich nemělo problém ani se zapojením protiimigrační strany do celoněmecké vlády. Většina Němců - 59 procent - ale nadále jakoukoli účast AfD na vládě odmítá.

Průzkumu YouGov se uskutečnil od 7. do 9. února a zahrnoval 2074 respondentů.

Ve východoněmeckém Durynsku byl ve středu 5. února ministerským předsedou překvapivě zvolen Thomas Kemmerich (FDP). Hlasovali pro něj jeho svobodní demokraté, křesťanští demokraté (CDU) kancléřky Angely Merkelové a zástupci AfD, které v Durynsku vede radikální Björn Höcke.

Hlasování vzbudilo prudké reakce a například Merkelová ho označila za neodpustitelné. Kemmerich na funkci během pár dnů rezignoval a opuštění své funkce v pondělí oznámila také šéfka CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová, které se nepodařilo durynské křesťanské demokraty přesvědčit o tom, aby při volbě ministerského předsedy hlasovali jinak.