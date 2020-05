Téměř pětina lidí v nouzovém stavu víc pila alkohol, uvádí průzkum

Praha - Téměř pětina lidí podle průzkumu pro Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra ČR v době nouzového stavu více pila alkohol. Nejčastěji se k navýšení jeho konzumace přiznávali lidé ve věkové skupině 26 až 35 let, následované mladšími od 18 do 25 let. Naopak nejmenší nárůst byl u věkové skupiny 56 až 64 let. Častěji větší spotřebu přiznali muži než ženy, informovala pojišťovna v tiskové zprávě. Nouzový stav byl vyhlášen kvůli epidemii nového typu koronaviru 19. března a skončil 18. května.

Průměrný Čech vypije ročně kolem 14 litrů čistého alkoholu. Roční spotřeba alkoholu, které nemá negativní důsledky na zdraví, by neměla podle odborníků překročit šest litrů. Za hranicí rizikového pití se pohybuje podle odhadů asi 15 procent dospělých.

Zdravotní rizika se zvyšují už při překročení jednoho piva nebo dvou deci vína každý den. "Alkohol přímo souvisí se vznikem až devíti druhů rakovin, cirhózy jater, řídnutí kostí, infarktem nebo alkoholovou demencí. Nadměrná spotřeba přinášející zdravotní rizika přitom vůbec nemusí a většinou není spojená přímo se závislostí," uvedl Michal Miovský z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.

Nadměrná konzumace alkoholu má podle odborníků také negativní důsledky pro imunitu. Má také vliv na myšlení, úsudek a chování. Významně podporuje agresivní chování a je jednou z nejvýznamnějších příčin domácího násilí. V době, kdy lidé tráví mnohem více času spolu v domácnostech, jsou ve větším stresu a strachu, může podle odborníků vyšší konzumace alkoholu snadno vyústit v agresivní chování vůči partnerům, seniorům či dětem.

V průzkumu agentury Ipsos Instant Research odpovídalo ve dnech 14. až 16. dubna téměř 1650 respondentů ve věku 18 až 65 let. První případy nákazy nemocí způsobenou novým typem koronavirus se v ČR objevily 1. března. Od 11. března byly uzavřené školy, velká část lidí pracovala z domova a trávila většinu času jen ve své domácnosti.