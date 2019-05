Téměř dokonalá sezona, řekl asistent trenéra Slavie po double

Olomouc - Asistent trenéra slávistických fotbalistů Jaroslav Köstl označil vrcholící sezonu na téměř dokonalou. Pražané nejprve nečekaně došli do čtvrtfinále Evropské ligy, v neděli slavili ligový titul a dnes vše podtrhli obhajobou triumfu v domácím poháru po finálovém vítězství 2:0 nad Ostravou. Podle Köstla se červenobílí ziskem double po dlouhých 77 letech nesmazatelně zapsali do klubové historie.

"Mohli jsme vyhrát ještě Evropskou ligu," řekl s úsměvem na tiskové konferenci Köstl. "Začátek sezony nebyl jednoduchý v tom, že jsme vypadli z Ligy mistrů, ačkoliv proti velmi silnému soupeři. Nakonec jsme si to vynahradili v Evropské lize. Jinak se ta sezona dá nazvat téměř dokonalou," řekl na tiskové konferenci Köstl.

Získat první double od roku 1942 bylo pro Slavii hlavním cílem jarní části sezony. "Velké emoce v nás všech. Strašně moc jsme to všichni chtěli, chtěli jsme to celou sezonu. Víme, jak moc dlouho to Slavia neměla. Jak jsme za tím šli, kolik kluci od léta odvedli práce. Celý tým dokázal v téhle sezoně obrovské věci, píše historii celé Slavie. Kluci se dnešním zápasem zařadili mezi legendy Slavie," uvedl Köstl.

Za to, kde momentálně Slavia je, podle něj vděčí i předchozím trenérům Jaroslavu Šilhavému a Dušanu Uhrinovi mladšímu. "Není to zásluha jen nás, kteří jsme teď ve Slavii, ale i předchozího trenéra pana Šilhavého, který tu odvedl skvělou práci, který poskládal tým v mistrovské sezoně (2016/17). I práce pana Uhrina, který sem přivedl několik důležitých hráčů, kteří jsou osou Slavie," řekl Köstl, jenž k týmu spolu s hlavním trenérem Jindřichem Trpišovským přišel v polovině minulé sezony.

"Ten úspěch má spoustu faktorů. Relativně se nám i vyhýbala zranění. Věděli jsme, když jsme přicházeli, že ze začátku to bude určitě skřípat. Někteří hráči se možná trochu chvilku rozkoukávali, stejně jako my, Slavia je prostě velkoklub. Navíc jsme nastupovali po velmi úspěšném trenérovi Šilhavém. Ale věřili jsme naší cestě. Splnili jsme slib, který jsme dali panu (šéfovi Slavie Jaroslavu) Tvrdíkovi a teď si chceme plnit sny," dodal.

V létě se Pražané pokusí projít do skupiny Ligy mistrů. "Hráči jsou pořád hladoví, už teď probíhaly v kabině nějaké řeči směrem k neděli a ke Spartě. Strašně moc chtějí na závěr sezony vyhrát. Kluci jsou vítězné typy, chtějí vyhrávat i soutěže na tréninku, když se hraje o čokoládu. I tohle nás žene dál. Navíc už pracujeme i na doplnění kádru," prohlásil Köstl.

Slávisté podle něj měli na to, aby v Evropské lize došli až do finále, nebo ji dokonce vyhráli. "Reálně to klidně možné bylo, kdybychom třeba dostali jiného soupeře než Chelsea. Přesto jsme nebyli úplně tak daleko od postupu. Rozhodl domácí zápas, kdy jsme nebyli tak produktivní. Jet s výsledkem 0:1 na Stamford Bridge není ideální. Ale proč by se to nemohlo podařit v dalších letech? Ve finále pamatujeme týmy jako Dněpropetrovsk," dodal Köstl.

