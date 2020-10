Téměř devadesátiletá žena se vloupala v Ostravě do restaurace

Ostrava - Téměř devadesátiletá žena se vloupala v Ostravě do uzavřené restaurace. K vypáčení okna použila přinesenou sekyru. Strážníkům, kteří ji na místě zadrželi, řekla, že chtěla cigarety. ČTK to řekl mluvčí městské policie Jindřich Machů. S ohledem na skutečnost, že se zločinu dopustila v nouzovém stavu, může žena ve vězení strávit až osm let.

Seniorka se do restaurace v Ostravě-Zábřehu vloupala koncem minulého týdne. Strážníky na zločin upozornil houkající alarm. Když na místo přijeli, všimli si rozbitých dveří a vypáčeného okna. "Na parapetu vypáčeného okna nalezli strážníci položenou sekyru," řekl Machů.

Navíc uvnitř zaregistrovali pohyb. Narušitele vyzvali, aby objekt opustil. K jejich velkému překvapení pak vypáčeným oknem ven vylezla sedmaosmdesátiletá babička.