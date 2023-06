Téměř celý Karlovarský kraj postihl výpadek dodávek elektřiny

Karlovy Vary - Rozsáhlý výpadek dodávky elektřiny zasáhl dnes ráno téměř celý Karlovarský kraj. Výpadek nastal okolo 8:30. Podle mluvčí ČEZ pro západní Čechy Soni Holingerové byla příčinou porucha na vysokonapěťovém rozvodu na rozvodně Vítkov u Sokolova. Výpadek trval asi půl hodiny a odběratelé pak byli postupně znovu připojováni. Některá odběrná místa byla bez proudu déle, až do 10:15, zjistila ČTK. Výpadek zaměstnal hasiče i záchrannou službu, postihl i elektrizované železniční tratě.

"Výpadek zasáhl vekou část Karlovarského kraje. Poruchu se podařilo odstranit kolem 8:50," uvedla Holingerová s tím, že příčiny se zjišťují. Například v Sokolově trval výpadek déle a před 10:00 ještě elektřina nešla. Dodávku se podařilo opět obnovit před 10:15.

Podle Holingerové jsou podobné výpadky spíše výjimkou. Mnohem častěji k výpadkům dochází vlivem počasí, hlavně větru nebo sněžení. V těchto případech, kdy musí technici hledat v terénu poruchy, také výpadky trvají déle.

Nezvyklý rozsah dnešního výpadku v Karlovarském kraji způsobilo to, že porucha vznikla na hlavní rozvodně pro Karlovarský kraj, na Vítkově. Navíc se odehrála na nejsilnějším rozvodu 400 kV. Někteří odběratelé museli čekat na připojení déle zřejmě proto, že po odstranění hlavní závady některé slabší rozvodny nevydržely náhlý nápor a také spadly. Bylo pak potřeba je postupně znovu nahodit.

Hasiči kvůli výpadku zaznamenali na dvě desítky událostí. Lidé žádali náhradní zdroje energie nebo uvízli ve výtazích. "Nemáme informaci o žádném zranění," doplnil mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Bez problémů se obešla událost i v karlovarské nemocnici. "Když vypadl proud, záložní generátory naběhly asi za tři nebo čtyři vteřiny. V době, kdy běžely, jsme zaznamenali jen drobná zakolísání, ale všechno běželo dál. Nemuseli jsme nijak omezovat péči nebo odkládat naplánované výkony," řekla ČTK mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Markéta Singerová. Výpadek trval asi do 9:00, pak už zase nemocnice byla připojená. "Byli jsme připraveni i na to, že pokud by byl výpadek delší, museli bychom omezovat některé výkony, ale nebylo to třeba," dodala mluvčí nemocnice.

Jedinou trolejbusovou dopravu v kraji, v Mariánských Lázních, výpadek neovlivnil. "Měli jsme připravené náhradní autobusy, ale výpadek byl krátký, takže autobusy jely na baterie. Dokáží tak jet zhruba hodinu," řekl ČTK jednatel společnosti Městská doprava Mariánské Lázně Vladimír Nedvěd.

Výpadek neměl vliv ani na chod karlovarského letiště. "Před půlhodinou vše vypadlo, ale letiště, protože je to kritická infrastruktura, má záložní zdroj, takže jsme byli připojeni na něj," řekla dopoledne ČTK jednatelka Letiště Karlovy Vary Alice Justina Undus.

Odlišně fungovaly v době výpadku úřady. Například v Chebu se provoz radnice zastavil. "Byli jsme bez proudu. To znamená, že se zavřely i dveře na úřad a práce se zastavila a čekali jsme na obnovení dodávky. Výpadek byl ale krátký," uvedla mluvčí radnice Simona Liptáková.

Například magistrát v Karlových Varech je ale na výpadek připraven. "Naskočí záložní generátory a nepřeruší se ani činnost počítačové sítě. Úřad tak funguje normálně dál. Jen například výtahy nejezdí," popsal mluvčí magistrátu Jan Kopál. Lepší připravenost na možné výpadky má magistrát i proto, že tam sídlí krizový štáb, který musí fungovat i za mimořádných situací.

Nakrátko výpadek proudu zasáhnul i největší firmu v regionu, Sokolovskou uhelnou. "Protože jsme součástí kritické infrastruktury, tak se dodávky k nám obnovují mezi prvními. Takže jakmile jsme byli zase připojení, provoz se obnovil, a to i na těžbě," řekla ČTK mluvčí společnosti Jana Pavlíková.

Záchranná služba vyjela kvůli výpadku proudu ke třem pacientům, kteří byli připojeni na oxygenerátory, aby jim zajistili buď převoz nebo náhradní generátory. "Provoz operačního střediska ale výpadek nijak neovlivnil," uvedla mluvčí záchranné služby Zdeňka Newiaková.

Bez proudu se ocitly i elektrizované železniční tratě, hlavní trasa Cheb - Chomutov, i Cheb - Mariánské Lázně - Plzeň. Po obnovení dodávky se provoz začal obnovovat.