Téměř 20 % Brazilců schvaluje řádění Bolsonarových stoupenců, ukázal průzkum

V Brazílii pronikli příznivci exprezidenta Jaira Bolsonara nesouhlasící s jeho nástupcem Luizem Ináciem Lulou da Silva do budovy parlamentu v metropoli Brasília. 8. ledna 2023. Na snímku drží banner vyzývající k intervenci armády. ČTK/AP/Eraldo Peres

Brasília - Téměř 20 procent Brazilců schvaluje nedělní řádění stoupenců bývalého prezidenta Jaira Bolsonara v brazilské metropoli. Vyplývá to z nového průzkumu, který provedla agentura Atlas Intelligence a zúčastnilo se ho 2200 respondentů, napsala agentura AFP.

Na otázku, zda "souhlasí s činy Bolsonarových protestujících", kteří v neděli zaútočili na Kongres, prezidentský úřad a nejvyšší soud, odpovědělo 18,4 procenta dotazovaných, že ano. Téměř 76 procent respondentů s chováním demonstrantů nesouhlasí.

Z průzkumu dále vyplynulo, že 53 procent dotazovaných považuje chování protestujících a jejich vniknutí do sídel prezidentské kanceláře či parlamentu za "naprosto neoprávněné", zatímco 27,5 procenta to považuje za "částečně oprávněné". 10,5 procent pak uvedlo, že to považuje za "zcela oprávněné"

V neděli se v hlavním městě Brasília shromáždilo 3000 lidí, kteří pak vnikli do sídel prezidentské kanceláře, parlamentu i nejvyššího soudu. Vláda označila toto jednání za pokus o státní převrat a policie následně zadržela na 1500 lidí. Odpůrci současného prezidenta Luize Inácia Luly da Silva demonstrují proti výsledku prezidentských voleb prakticky od ohlášení výsledku druhého kola, které se uskutečnilo loni 30. října.