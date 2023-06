Téměř 1700 běžců proběhlo Kroměříží při Vybarveném běhu

Kroměříž - Téměř 1700 běžců dnes proběhlo centrem Kroměříže při Vybarveném běhu. Řada z nich se ještě před startem poprášila barvami, běžci je měli ve vlasech, na oblečení i celém těle. Barvy na sebe prášili navzájem, při trase na běžce házeli barvy i pořadatelé. Připravena byla i stanoviště s vodou, bublinkami i nafouknutými balónky. Běh se ve městě konal šestým rokem.

"Podstatou akce je užít si to, zabavit se. Nejde o to mít nejlepší čas, ale běžet, vychutnávat si třeba krásy Kroměříže, jednotlivé uličky, kterými běh vede. Hlavně přitáhnout ke sportu a pohybu případně i ty, kteří se sportu normálně nevěnují," řekl dnes ČTK starosta Kroměříže Tomáš Opatrný (ANO). Starosta měl symbolicky startovní číslo 760, které odkazovalo na letošní výročí města. Připraven byl také happening 760 dětských dlaní. Děti mohly na velká plátna obtisknout svou ruku, dílo bude připomínat výročí města.

Do běhu se zapojili lidé všech generací včetně malých dětí a maminek s kočárky, nechyběl účastník na vozíčku, někteří běžci na sobě měli kostýmy, například z Hvězdných válek. Barvy, kterými byli poprášení, jsou zdravotně nezávadné a v přírodě odbouratelné.

"Baví mě hlavně ty barvičky. Atmosféra je neskutečná, energie je extrémní, nálada úžasná," řekla dnes ČTK mladá běžkyně Veronika z Kroměříže, která se běhu zúčastnila potřetí. Prvním rokem se zapojil i její přítel David z Holešova. "Moc se mi to líbí, nálada je skvělá, i doprovodný program," uvedl David. Barvy jdou z těla i oblečení po běhu podle Veroniky dobře smýt. "Umýt to jde dobře. Ale občas je barva i na místech, kde bych to ani nečekala," uvedla Veronika.

Trasa byla dlouhá 4,5 kilometru a vedla ulicemi města, běžci absolvovali dva okruhy dlouhé přes dva kilometry. Běh pořádá radnice s kroměřížským Domem kultury. Registrovaných běžců bylo 1672, loni necelých 1450. V letech 2020 a 2021 uspořádání běhu znemožnila opatření související s pandemií koronaviru. Registrovaní běžci dostali startovací balíček, jehož součástí je tričko s logem běhu, startovní číslo, ochranné brýle, jedno balení barvy a dárky od sponzorů.