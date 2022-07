Téměř 12 tisíc lidí podepsalo petici, aby neočkovaný Djokovič mohl na US Open

New York - Téměř 12 tisíc lidí podepsalo on-line petici za to, aby hvězdný srbský tenista Novak Djokovič mohl startovat na US Open. Jednadvacetinásobný grandslamový šampion podle aktuálních pravidel nesmí přiletět do Spojených států amerických, neboť není očkován proti koronaviru.

Autoři petice na serveru change.org vyzývají Americkou tenisovou asociaci (USTA), aby zatlačila na americkou vládu: "V této fázi pandemie není naprosto žádný důvod pro to, aby nemohl Djokovič hrát na US Open 2022. Americká vláda a USTA musejí společně pracovat na tom, aby mohl startovat."

Bývalá světová jednička Djokovič je odpůrcem povinné vakcinace proti covidu-19. Nemohl kvůli tomu v lednu obhajovat loňský titul na grandslamu v Austrálii, odkud byl vyhoštěn. Směl startovat na Roland Garros a ve Wimbledonu, kde před deseti dny získal titul, US Open ale znovu může být bez něj.

Podle aktuálních pravidel musejí být cestující do USA plně očkovaní a musejí předložit potvrzení před nástupem do letadla. Djokovič už letos kvůli chybějící vakcinaci přišel o americké turnaje Masters v Miami a Indian Wells.

"Rád bych v USA hrál, ale v současnosti to není možné. Nic s tím nenadělám, počkáme a uvidíme. Je na americké vládě, zda povolí neočkovaným lidem vstup do země," řekl Djokovič ještě před začátkem Wimbledonu.

Závěrečný grandslam sezony začne v New Yorku 29. srpna.