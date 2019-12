Temelín odstavil první blok kvůli opravě v nejaderné části

Temelín (Českobudějovicko) - Jaderná elektrárna Temelín v 18:00 odpojila od sítě první výrobní blok kvůli opravě v části elektrického generátoru. Jde o zařízení v nejaderné části elektrárny. Potřeba oprav se ukázala během víkendové změny výkonu. Odstávka by podle předběžných odhadů mohla skončit na začátku příštího roku. ČTK to dnes řekl mluvčí elektrárny Marek Sviták. Ještě dnes večer by měla jeden ze čtyř bloků odstavit také jaderná elektrárna v Dukovanech, kde jde o dlouhodobě plánovanou odstávku.

Temelínská elektrárna o víkendu snižovala výkon kvůli požadavku společnosti ČEPS, která opravovala vedení velmi vysokého napětí. Druhý temelínský blok je v provozu na plný výkon.

"Z víkendových změn ve výkonu prvního bloku vyplynula temelínským technikům potřeba provést opravu v části chlazení elektrického generátoru. Jde o zařízení v nejaderné části elektrárny, kde vzniká elektřina," řekl Sviták. Přesný rozsah prací podle něho ukážou až následné kontroly. "Předběžně to vypadá na výměnu průchodek v systému chlazení generátoru," uvedl Sviták.

V jaderné elektrárně v Dukovanech mají dnes večer odpojit od přenosové soustavy 4. výrobní blok, a to kvůli plánované výměně paliva. Spotřebitelů se podle Svitáka nižší výkon elektráren nedotkne, během Vánoc je přibližně o třetinu nižší spotřeba.

ČEPS práce na vedení velmi vysokého napětí dokončil 22. prosince. První blok elektrárna připojila k přenosové soustavě v noci na 23. prosince. Od pondělí byl jeho výkon na 60 procentech.

ČEPS opravoval nejzatíženější části přenosové soustavy mezi Dasným na Českobudějovicku a Slavěticemi na Třebíčsku. Fázové vodiče na vedení velmi vysokého napětí dlouhém 143 kilometrů poškodil úder blesku. Práce naplánovala ČEPS na víkend před Vánoci, kdy je spotřeba elektřiny o 30 procent nižší než jindy.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,66 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Od začátku letošního roku vyrobil 15,5 TWh elektřiny.