Temelín (Českobudějovicko) - Energetici dnes po 21:00 odpojili první blok jaderné elektrárny Temelín od přenosové soustavy. Začala tak plánovaná odstávka, která by měla trvat dva měsíce. Během ní vymění energetici téměř třetinu paliva, zkontrolují turbínu i bezpečnostní systémy. ČTK to dnes řekl temelínský mluvčí Marek Sviták. Druhý blok přeruší výrobu ve druhé polovině června 2019, také na dva měsíce.

Od 18:00 snižoval provozní personál výkon prvního bloku tempem čtyři megawatty za minutu. Turbogenerátor odpojili energetici podle plánu od přenosové soustavy v 21:00.

"Během víkendu bude technologie postupně chladnout, například v primárním okruhu budeme snižovat teplotu vody přibližně o tři sta stupňů. Některé práce bude možné zahájit ještě během víkendu. Půjde o kontroly bezpečnostních divizí nebo činnosti kolem jednoho ze čtyř hlavních cirkulačních čerpadel. Reaktor začneme otevírat po vychladnutí, tedy během pondělí. Jeho otevírání potrvá přibližně čtyři dny," řekl Sviták.

V reaktoru vymění energetici při odstávce 48 ze 163 palivových souborů. Vyzkouší i nový kontejner na použité palivo od nového dodavatele Škody JS. Během odstávky je v plánu 70 investičních akcí, přes 10.000 činností, i s dodavateli se do odstávky zapojí asi 1000 lidí.

Temelín od svého spuštění spotřeboval dosud 925 tun uranu. Z jaderného paliva elektrárna do dneška vyrobila 226,7 terawatthodiny (TWh) elektřiny, třikrát více než je roční spotřeba ČR. Na stejné množství elektřiny by uhelné elektrárny musely spálit 200 milionů tun uhlí. "K jeho přepravě by byl potřeba vlak o délce 50.000 kilometrů - s přehledem by Zemi obtočil kolem rovníku a ještě by o 10.000 kilometrů přečuhoval," uvedla dnes mluvčí skupiny ČEZ Alice Horáková.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v ČR, jeho produkce kryje pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,66 TWh elektřiny, byla to druhá nejvyšší výroba. Od začátku letošního roku vyrobil 3,02 TWh elektřiny.