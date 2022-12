Temelín letos vyrobil podruhé ve své historii 16 TWh elektřiny

Temelín (Českobudějovicko) - Jaderná elektrárna Temelín vyrobila podruhé ve své dvaadvacetileté historii 16 terawatthodin (TWh) elektřiny. Dosud nejvíc to bylo v roce 2017, kdy vyrobila 16,48 TWh. Za letošní velkou výrobu vděčí elektrárna zvládnutým odstávkám i modernizaci. Elektřina, kterou letos Temelín vyrobil, by stačila českým domácnostem téměř na celý rok. Vyplývá to z tiskové zprávy elektrárny.

V dosud výrobně rekordním roce 2017 se jedna ze dvou odstávek odehrála na přelomu let 2016 a 2017. Tentokrát dosáhl Temelín 16 TWh v roce, kdy absolvoval obě odstávky, při nichž se měnilo palivo. "Česká energetika potřebuje v současné době bezemisní a výkonné zdroje, na které se může spolehnout. Jsme rádi, že tuto roli můžeme plnit, a dobré výsledky budeme chtít potvrdit i v dalších letech," řekl ředitel temelínské elektrárny Jan Kruml.

Letos má Temelín za sebou dvě odstávky spjaté s výměnou paliva, kontrolami a modernizací. Dohromady je energetici zvládli za 107 dní. "Za letošním výsledkem stojí i vysoká spolehlivost provozu přes 99,5 procenta. Pomáhají i modernizace a dobré provozní nastavení, pro které využíváme moderní matematické metody. Ty zohledňují provozní a meteorologická data z posledních let," uvedl temelínský mluvčí Marek Sviták.

Nyní připravuje Temelín nový software, který bude on-line hlídat efektivní provoz výrobních bloků elektrárny Temelín. Do zkušebního provozu by ho chtěli energetici nasadit v příštím roce.

Temelín je největší výrobce elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. ČEZ spustil elektrárnu v prosinci 2000. Loni vyrobil Temelín 15,86 terawatthodiny (TWh) elektřiny, letos od začátku roku 16 TWh.