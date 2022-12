Tématy summitu EU mají být Ukrajina, energetika, obrana či vnější vztahy

Praha - Tématy summitu lídrů zemí Evropské unie příští týden ve čtvrtek a v pátek mají být Ukrajina, energetika, obrana a bezpečnost, jižní sousedství či vnější vztahy. Návrhy okruhů probere Rada pro obecné záležitosti (GAC) v úterý v Bruselu. ČTK to sdělila Veronika Lukášová z oddělení komunikace kabinetu ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN).

Zásadními body diskuse o Ukrajině budou podle podkladů podpora urychleného přijetí balíčku makrofinanční pomoci pro příští rok a potvrzení dohody na způsobu dalšího financování Evropského mírového nástroje. Maďarsko blokuje poskytnutí 18 miliard eur (asi 440 miliard korun) Ukrajině, které vyžaduje jednomyslnost. Ostatní státy proto chtějí podle dřívějšího vyjádření ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) připravit možnost, jak poslat Kyjevu peníze i bez maďarské účasti.

České předsednictví v Radě EU, které za tři týdny skončí, usiluje v kontextu zvyšování tlaku na Rusko také o schválení devátého sankčního balíčku, a to ještě před konáním summitu Evropské rady. Diskuse o energetice pak bude záviset na výsledcích mimořádné Rady pro energetiku, která se v Bruselu uskuteční v úterý.

Česká republika podle podkladů nejen v kontextu války na Ukrajině podporuje další diskusi o posílení spolupráce v bezpečnosti a obraně. Česko také podporuje prohlubování transatlantických vztahů, ale vnímá se znepokojením případné ohrožení konkurenceschopnosti výrobků z EU na americkém trhu v důsledku tamního zákona o snížení inflace (IRA), uvádí se v materiálu.

IRA byl přijat letos v létě. Země EU se na něj však dívají s velkou nelibostí. EU se obává, že zákon může díky svým štědrým daňovým úlevám odlákat podniky z unie a znevýhodnit evropské společnosti, od výrobců aut po výrobce ekologických technologií.

Na summitu Evropské rady by se mohla řešit také integrace západního Balkánu do EU, což patří mezi priority českého předsednictví.

Kromě přípravy na zasedání premiérů a prezidentů zemí EU ministři v úterý na Radě pro obecné záležitosti proberou také pokroky aspirantů na vstup do bloku nebo návrh nařízení k cílení a transparentnosti politické reklamy.

Evropská komise loni v listopadu zveřejnila návrh pravidel, která zavádějí povinné označování politické reklamy, jež bude muset obsahovat údaje o svém zadavateli či ceně. Kdo povinnost nesplní, tomu bude hrozit pokuta. Pokud plán unijní exekutivy podpoří členské státy a Evropský parlament, lidé rovněž dostanou možnost odmítnout konkrétně cílenou reklamu.

Opatření by se neměla vztahovat jen na volby do Evropského parlamentu, ale i na všechny další vnitrostátní, regionální a místní volby, včetně referend a voleb do vedoucích funkcí politických stran, dodalo ministerstvo pro evropské záležitosti.