Tématem nových videoklipů tuzemských umělců je láska

Praha - Tématem nových videoklipů Vojtěcha Dyka, skupiny UDG a členů Divadlo pod Palmovkou je láska. Dyk příběh k písničce You Don`t Know, Who I Am natočil se svou ženou Tatianou. V klipu UDG Plachty vystupují herci Lucie-Anna Zatloukalová a Matěj Chalupa. Ve "valentýnském" videoklipu S tebou nechci ztratit jedinou chvíli Divadla pod Palmovkou jako bubeník vystupuje i ředitel a umělecký šéf divadla Michal Lang. ČTK o tom informovali mediální zástupci umělců.

Režie Dykova klipu You Don ?t Know, Who I Am, který je pojat jako vyznání lásky, se ujal známý kameraman Jan Malíř, za kamerou stála jeho žena Olga Malířová. "Inu, tak předně celý tenhle klip, jestli se tomu dá tak říkat, jestli to spíš není sousled obrazů, je hlavně o tom nejjemnějším, nejintimnějším citu. O lásce. Tak proto tam hraje moje žena. Ta píseň je i o ní a pro ni. A přemlouvat jsem ji tudíž, myslím, ani nemusel," uvedl Dyk ke klipu, v němž se ujal choreografie český tanečník Jan Kodet.

Kvůli opatřením proti šíření koonaviru bylo již dvakrát odloženo Dykovo koncertní turné. Pokud se situace bude vyvíjet příznivě, mělo by se D.Y.K. tour uskutečnit 28. července až 5. srpna. Doposud zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti i na nové termíny.

Videoklip a singl kapely UDG Plachty je příběhem nešťastné a neopětované lásky. Hlavní roli v příběhu videoklipu ztvárnila herečka Lucie-Anna Zatloukalová a herec Matěj Chalupa. "V našem příběhu se jedná o psychopatickou náklonnost muže k ženě, sledování a poté nešťastný konec v podobě vraždy," podotkl frontman Petr Vrzák.

Singl Plachty je druhým v pořadí k připravované nové desce. První píseň Parfémy vyšla na začátku minulého roku, kdy kapela měla velkolepě oslavit 20 let na scéně koncertem ve Foru Karlín. V době, kdy vrcholily přípravy na narozeninový koncert a zbývalo doprodat posledních pár míst, vše přerušila pandemie. Koncert byl přeložený na 24. listopadu 2021. V příštích měsících má kapela v plánu dokončit novou desku. "Pořád jsme ve studiu a pracujeme na nových písničkách. Čekání na náš narozeninový koncert a vynucenou koncertní pauzu chceme sobě i fanouškům zpříjemnit pravidelným vydáváním nových písní a klipů," sdělil basista Pavel Vrzák.

Symbolicky na Den svatého Valentýna uvedlo Divadlo pod Palmovkou v premiéře nový klip s názvem S tebou nechci ztratit jedinou chvíli. Jde o druhý počin z dílny herecké kapely, která první píseň a klip s názvem Nechci toho moc k Vánocům zveřejnila tematicky před Vánoci. Původně byl videoklip i spolu s krátkým předfilmem určený pro silvestrovské vysílání pražských divadel na Dramoxu, ale sám o sobě se stal hitem sociálních sítí. "Po novém roce nás zástupci Dramoxu znovu oslovili, zdali bychom se nezapojili do dalšího pořadu, který chystají na Valentýna.Jsem velmi rád, že tentokrát se do klipu zapojili lidé téměř z celého divadla a také, že v souboru je tolik nadaných muzikantů," uvedl ředitel, umělecký šéf a také bubeník v jedné osobě Michal Lang. Režie klipu se ujal Tomáš Dianiška. Píseň nazpívali Radek Valenta a Pavla Gajdošíková. V kapele bubeníka Langa dále hrají Jan Teplý (kytara), Daniel Krečmar (klávesy) a Barbora Kubátová (saxofon).